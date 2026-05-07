У Львові просять перенести секс-шопи з історичного центру — петиція

Ірина Маймур 07 травня 2026

У Львові створили петицію з проханням перенести секс-шопи, секс-бари, ерос-бари та інші такі об’єкти за межі центральної історичної частини міста.

Звернення зареєстрували 6 травня на сайті місцевих петицій. Його автор — ієромонах-студит Юстин Бойко.

У петиції йдеться про заклади, які працюють на площі Ринок і прилеглих вулицях. Автор вважає, що їхнє розміщення в історичному центрі Львова викликає занепокоєння частини громади, оскільки це туристичний простір, яким щодня проходять родини з дітьми, мешканці та гості міста.

Окремо у зверненні згадують, що центральними вулицями Львова регулярно проходять похоронні процесії українських військових. На думку автора, розміщення таких закладів на цих маршрутах є неприйнятним із моральної, етичної та суспільної точки зору.

Автор ініціативи наголошує, що Львів позиціонує себе як місто історії, культури, духовності та пам’яті, тому центральна частина міста має відповідати цьому образу.

У зверненні до Львівської міської ради просять розглянути можливість перенесення таких закладів за межі історичного центру. Також автор пропонує розробити чіткі правила щодо їхнього розміщення в місті та визначити території, де такі об’єкти можуть працювати з урахуванням містобудівних, етичних і соціальних критеріїв.

Щоб петицію розглянула міська рада, вона має набрати 500 голосів. Станом на час підготовки матеріалу її підтримали 173 людини.

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash
