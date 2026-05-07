У Сінгапурі запропонували карати шкільних булерів побиттям палицею

У Сінгапурі школярів, які вчиняють булінг або кібербулінг, можуть карати ударами палицею. Нові правила обговорили в парламенті країни, пише The Guardian.

Покарання стосуватиметься лише хлопців із молодших і середніх класів. За новими нормами учень може отримати до трьох ударів палицею. Проте влада наголошує, що це буде крайнім заходом.

Міністр освіти Дезмонд Лі заявив, що тілесні покарання застосовуватимуть лише тоді, коли інші методи не дали результату, а сама поведінка учня вважається серйозним порушенням.

За словами урядовця, рішення про покарання має схвалити директор школи, а проводити його можуть тільки уповноважені вчителі за спеціальними протоколами безпеки. Після цього за станом учня стежитимуть психологи та шкільні консультанти.

Для дівчат тілесні покарання не передбачені — їм можуть призначати відсторонення від занять, затримання після уроків або інші дисциплінарні заходи.

Нові правила з’явилися після річного перегляду шкільної політики через серію гучних випадків булінгу, які активно обговорювалися в країні торік.

Тілесні покарання залишаються частиною правової системи Сінгапуру ще з колоніальних часів Британської імперії. Суд країни досі застосовує покарання палицею до чоловіків молодше 50 років за низку злочинів — від пограбувань до шахрайства та порушення міграційних правил.

Водночас міжнародні організації, зокрема UNICEF та World Health Organization, виступають проти тілесних покарань дітей. У ВООЗ заявляють, що вони шкодять фізичному й психічному здоров’ю та можуть посилювати агресивну поведінку в майбутньому.