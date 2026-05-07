Учасник гурту Kurgan & Agregat Євгеній Володченко видав першу поетичну збірку

Видавництво Meridian Czernowitz видало дебютну поетичну збірку Євгенія Володченка — репера Кургана, учасника гурту Kurgan & Agregat, волонтера та ветерана російсько-української війни.

Книжка має назву «Крапка. Немо». До неї увійшли вірші «про руйнування кордонів, пам’ять, війну, ніжність, лють, ностальгію і спробу зібрати уламки нової реальності в нову мозаїку».

У збірці є тексти, пов’язані з військовим досвідом Володченка, та «філософські роздуми про сьогодення, полігенну катастрофу та деколонізацію свідомості».

«Крапка. Немо» створена у форматі артбуку в співпраці з мисткинею Діною Чмуж. Візуальне оформлення поєднує колажі, малюнки автора та акварельні імпровізації.

Євгеній Володченко народився 1994 року в селищі Близнюки на Харківщині. Разом із друзями він заснував творче об’єднання «Селюки» / «Блаженне село» та гурт Kurgan & Agregat. Також працює над сольним проєктом «Курган», пише вірші та прозу.

Після початку повномасштабного вторгнення Володченко добровольцем пішов на фронт, де прослужив 20 місяців. Після звільнення зі служби та лікування він разом із гуртом продовжує волонтерську діяльність на підтримку ЗСУ.

Книжку можна передзамовити з автографом на сайті Meridian Czernowitz. Безкоштовна доставка по Україні діятиме з 26 до 28 травня.

Також збірку можна буде забрати під час Книжкового Арсеналу в Києві з 28 до 31 травня або на виступах Kurgan & Agregat у Полтаві, Черкасах, Харкові, Вінниці, Львові та Івано-Франківську з 21 до 31 травня.