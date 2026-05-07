Оголошено 15 українських фільмів, які отримають гранти від Netflix на розробку сценарію

Українська кіноакадемія спільно з Netflix оприлюднила список проєктів, які отримають грантову допомогу з розробки сценарію. Цього року підтримку нададуть 15 оригінальним авторським повнометражним ігровим фільмам. Кожен проєкт отримає $15 тисяч.

Окрім фінансової підтримки, автори зможуть отримати переклад сценаріїв англійською мовою, менторські сесії та консультації від експертів EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs). Також у межах програми пройдуть творчі зустрічі з відомими європейськими сценаристами та продюсерами.

Перелік проєктів-переможців:

«Бог з машини» — сценарист Мирослав Слабошпицький, продюсер Роман Климпуш, режисер Мирослав Слабошпицький

«Боксер з нетрів» — сценаристка Анна Смірнова, продюсерка Катерина Ласкарі, режисер Марко Подолян

«Дев'ять блокпостів» — сценарист Мирослав Латик, продюсерка Оксана Іванюк, режисер Мирослав Латик

«Зірки на дні» — сценарист Наріман Алієв, продюсер Володимир Яценко, режисер Наріман Алієв

«Інтимна сцена» — сценаристка Жанна Озірна, продюсерка Валерія Сочивець, режисерка Жанна Озірна

«Лоза» (робоча назва) — сценаристка Аліна Панасенко, продюсерка Люба Кнорозок, режисерка Аліна Панасенко

«Материнський інстинкт» — сценарист Андрій Бабік, продюсерка Ольга Пантелеймонова, режисер Олександр Будьонний

«Нова історія» — сценарист Валентин Васянович, продюсерка Ія Мислицька, режисер Валентин Васянович

«Падіння Бахмуту» — сценаристка Марися Нікітюк, продюсерка Ольга Брегман, режисерка Марися Нікітюк

«Портрет Вождя» — сценарист Антоніо Лукіч, продюсерка Анна Яценко, режисер Антоніо Лукіч

«Світлочутливість» — сценарист Нікон Романченко, продюсерка Катерина Горностай, режисер Нікон Романченко

«Солодко-гіркуватий, з легким шлейфом нітропохідних сполук» — сценарист Микола Засєєв, продюсер Микола Короткий, режисер Микола Засєєв

«У розквіті» — сценарист Юра Катинський, продюсерка Олександра Братищенко, режисер Юра Катинський

«Форма світла» — сценарист Єгор Олесов, продюсер Павло Черепін, режисер Єгор Олесов

«Що з тобою не так, Адріано?» — сценаристка Анастасія Гетьман, продюсер Едуард Євтушенко, режисерка Марина Софійчук

Проєкти оцінювала міжнародна експертна рада, до складу якої увійшли фахівці з Польщі, Німеччини, Швеції, Литви та Румунії, зокрема представники керівництва Європейської кіноакадемії.