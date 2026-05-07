Оголошено 15 українських фільмів, які отримають гранти від Netflix на розробку сценарію

Українська кіноакадемія спільно з Netflix оприлюднила список проєктів, які отримають грантову допомогу з розробки сценарію. Цього року підтримку нададуть 15 оригінальним авторським повнометражним ігровим фільмам. Кожен проєкт отримає $15 тисяч.
Окрім фінансової підтримки, автори зможуть отримати переклад сценаріїв англійською мовою, менторські сесії та консультації від експертів EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs). Також у межах програми пройдуть творчі зустрічі з відомими європейськими сценаристами та продюсерами.
Перелік проєктів-переможців:
- «Бог з машини» — сценарист Мирослав Слабошпицький, продюсер Роман Климпуш, режисер Мирослав Слабошпицький
- «Боксер з нетрів» — сценаристка Анна Смірнова, продюсерка Катерина Ласкарі, режисер Марко Подолян
- «Дев'ять блокпостів» — сценарист Мирослав Латик, продюсерка Оксана Іванюк, режисер Мирослав Латик
- «Зірки на дні» — сценарист Наріман Алієв, продюсер Володимир Яценко, режисер Наріман Алієв
- «Інтимна сцена» — сценаристка Жанна Озірна, продюсерка Валерія Сочивець, режисерка Жанна Озірна
- «Лоза» (робоча назва) — сценаристка Аліна Панасенко, продюсерка Люба Кнорозок, режисерка Аліна Панасенко
- «Материнський інстинкт» — сценарист Андрій Бабік, продюсерка Ольга Пантелеймонова, режисер Олександр Будьонний
- «Нова історія» — сценарист Валентин Васянович, продюсерка Ія Мислицька, режисер Валентин Васянович
- «Падіння Бахмуту» — сценаристка Марися Нікітюк, продюсерка Ольга Брегман, режисерка Марися Нікітюк
- «Портрет Вождя» — сценарист Антоніо Лукіч, продюсерка Анна Яценко, режисер Антоніо Лукіч
- «Світлочутливість» — сценарист Нікон Романченко, продюсерка Катерина Горностай, режисер Нікон Романченко
- «Солодко-гіркуватий, з легким шлейфом нітропохідних сполук» — сценарист Микола Засєєв, продюсер Микола Короткий, режисер Микола Засєєв
- «У розквіті» — сценарист Юра Катинський, продюсерка Олександра Братищенко, режисер Юра Катинський
- «Форма світла» — сценарист Єгор Олесов, продюсер Павло Черепін, режисер Єгор Олесов
- «Що з тобою не так, Адріано?» — сценаристка Анастасія Гетьман, продюсер Едуард Євтушенко, режисерка Марина Софійчук
Проєкти оцінювала міжнародна експертна рада, до складу якої увійшли фахівці з Польщі, Німеччини, Швеції, Литви та Румунії, зокрема представники керівництва Європейської кіноакадемії.