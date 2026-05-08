Український айтівець створив ШІ-сервіс Syto для аналізу російської пропаганди

Ірина Маймур 08 травня 2026
Український розробник Дмитро Сімонов створив ШІ-сервіс Syto, який аналізує російські наративи, спрямовані проти України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сервіс аналізує публікації проросійських Telegram-каналів. За словами автора, йдеться про канали, які СБУ визнавала проросійськими та терористичними. Їхній перелік можна переглянути в розділі «Методологія».

Syto виокремлює найпопулярніші наративи й розбирає їх на складові: пояснює основний меседж, його кінцеву мету, маніпулятивні техніки, реальну проблему, на якій він паразитує, а також способи протидії такому впливу.

Сімонов пояснює, що регулярно стикається з деструктивними для України наративами — від тез про те, що «ЄС від нас відмовився», до тверджень про те, що «ТЦК ведуть країну до громадянської війни».

За його словами, російська пропаганда зменшує довіру до інституцій, провокує конфлікти в суспільстві, впливає на кількість донатів і шкодить обороноздатності.

Наразі в сервісі можна переглянути наративи за поточний і попередній тижні. Автор зазначає, що в роботі ШІ трапляються неточності, однак інструмент дає критичну картину наративу й допомагає його спростовувати.

У наступних версіях Сімонов планує розширити список джерел, додати аналіз довших періодів, більш детальний розбір наративів і метанаративи. Також він хоче зробити інструмент зрозумілішим для ширшої аудиторії.

За словами автора, у нинішній текстовій формі Syto може бути корисним насамперед журналістам, комунікаційникам і фахівцям, які працюють із темою інформаційної безпеки.

Фото: Simon Hurry / Unsplash
