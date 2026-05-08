Paramount і Warner Music хочуть зняти фільми про Бові, Мадонну та Дуа Ліпу

Компанії Paramount Pictures і Warner Music Group уклали багаторічну угоду про створення фільмів за каталогом артистів і авторів пісень WMG, пише Variety.

Йдеться про first-look deal — угоду, за якою Paramount першою розглядатиме майбутні проєкти художніх фільмів, пов’язаних із музикантами Warner Music Group. Конкретних стрічок у розробці наразі немає.

У каталозі WMG — Девід Бові, Шер, Філ Коллінз, Eagles, Fleetwood Mac, Арета Франклін, Led Zeppelin, Мадонна, Джоні Мітчелл і Френк Сінатра. Серед сучасних артистів компанії — Charli xcx, Coldplay, Дуа Ліпа, Бруно Марс і Cardi B.

З боку WMG над проєктами працюватиме продакшн Unigram, який очолюють Аманда Ґоуст і Ґреґор Кемерон. Кожен фільм розроблятимуть разом з артистами, авторами пісень або їхніми спадкоємцями.

У Warner Music Group уже є окрема творча угода з Netflix, але вона стосується документальних фільмів. Партнерство з Paramount зосереджене на ігровому кіно та анімації.

За словами співголів Paramount Джоша Ґрінстайна й Дани Ґолдберг, компанії хочуть створювати кінотеатральні проєкти, натхнені музикою і артистами, які вплинули на цілі покоління.

Музичні байопіки залишаються помітним жанром у Голлівуді після успіху «Богемної рапсодії» 2018 року. Відтоді студії випускали фільми про Елвіса Преслі, Емі Вайнгаус, Боба Ділана, Боба Марлі та Брюса Спрінгстіна.

Один із нещодавніх прикладів — фільм Lionsgate «Майкл». За два вікенди прокату він зібрав майже $200 мільйонів у США та $450 мільйонів у світі.

Серед артистів WMG є і Мадонна, яка кілька років намагалася запустити фільм про своє життя. Вона мала стати співавторкою сценарію та співрежисеркою байопіка, однак Universal зрештою закрила проєкт.

Генеральний директор WMG Роберт Кінкл назвав співпрацю з Paramount «свіжим підходом» до жанру. За його словами, кожен артист має право розповісти історію свого життя і музики у власний спосіб.