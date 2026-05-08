Легендарний натураліст Девід Аттенборо святкує 100-річний ювілей

У п'ятницю, 8 травня, британському натуралісту та телеведучому Девіду Аттенборо виповнилося 100 років. Ювіляр зізнався, що був приголомшений кількістю привітань і подякував усім за теплі слова. Хоча сам натураліст планував відсвяткувати дату тихо, ця подія стала справжнім глобальним святом, пише The Guardian.

З нагоди сторіччя в лондонському Роял Альберт-холі відбудеться урочистий захід, який транслюватиме BBC One. У програмі — музика з його легендарних серіалів та спогади громадських діячів, для яких Аттенборо став головним провідником у світ дикої природи.

До ювілею долучилися провідні наукові інституції. Музей природознавства в Лондоні назвав на честь іменинника новий вид паразитичної оси — Attenboroughnculus tau, а також відкрив імерсивну виставку «Наша історія з Девідом Аттенборо», що триватиме до серпня. Водночас Австралійський музей відкрив безкоштовний доступ до нової експозиції на честь свого патрона.

Натураліст Кріс Пекем назвав ювіляра «найвидатнішим послом життя на Землі», наголосивши, що люди люблять і довіряють Аттенборо, бо він завжди говорив правду про стан нашої планети. Актор Іен Маккеллен додав, що Аттенборо уособлює все найкраще, що є в BBC, створюючи серйозні програми для масової аудиторії.

Девід Аттенборо народився в 1926 році. Його кар'єра на BBC розпочалася ще у 1950-х, а вже у 1965 році він став контролером каналу BBC2. Проте головною справою його життя стало документальне кіно про природу. Після виходу 13-серійного проєкту «Життя на Землі» у 1979 році він став світовою знаменитістю.

Протягом останніх десятиліть Аттенборо трансформувався з оповідача у пристрасного захисника довкілля. Його серіал «Блакитна планета» спровокував глобальну кампанію проти пластику, а виступи на кліматичних самітах ООН стали потужними закликами до дій.