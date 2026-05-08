Netflix випустить новий анімаційний серіал у всесвіті «Мисливців на привидів»

Стримінговий сервіс Netflix планує новий анімаційний серіал за всесвітом «Мисливців на привидів» у 2027 році. Про це пише ScreenRant.

До проєкту повернеться Ден Ейкройд — один із творців оригінальної франшизи. Він буде виконавчим продюсером серіалу. Поки що невідомо, чи озвучуватиме актор когось із персонажів.

Ейкройд зіграв Рея Стенца у фільмі «Мисливці на привидів» 1984 року та написав сценарій разом із Гарольдом Ремісом. Пізніше актор повертався до цієї ролі в стрічках «Мисливці на привидів 2», «Мисливці на привидів: З того світу» та «Мисливці на привидів: Крижана імперія».

У перезапуску 2016 року Ейкройд з’явився в епізодичній ролі таксиста і працював виконавчим продюсером. Також він продюсував фільми «Мисливці на привидів: З того світу» та «Мисливці на привидів: Крижана імперія».

Разом із Ейкройдом виконавчими продюсерами нового серіалу стануть Бен Гібон, Елліотт Калан, Джейсон Райтман, Ґіл Кінан і Емі Карп.

Сюжет серіалу поки що не розкривають. Відомо лише, що події відбуватимуться у всесвіті «Мисливців на привидів». Акторський склад Netflix також іще не оголосив.

Це не перший анімаційний серіал у франшизі. У 1986 році на ABC вийшли «Справжні мисливці на привидів». Серіал тривав шість сезонів і має 83 % глядацької оцінки на Rotten Tomatoes. Актори оригінального фільму, зокрема Ден Ейкройд, Білл Мюррей, Гарольд Реміс, Рік Мораніс і Енні Поттс, не озвучували своїх персонажів у цьому серіалі.

У 1997 році франшиза отримала ще один анімаційний серіал — «Екстремальні мисливці на привидів» («Extreme Ghostbusters»). Він протримався один сезон.

Новий серіал Netflix вийде у 2027 році — до 30-річчя «Екстремальних мисливців на привидів» та 43-річчя всієї франшизи.

Окрім серіалу, всесвіт «Мисливців на привидів» планують розширити анімаційним фільмом і продовженням «Крижаної імперії».