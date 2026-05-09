Пентагон почав публікувати розсекречені файли про НЛО

Міністерство війни США розпочало публікацію розсекречених матеріалів, пов’язаних із невстановленими аномальними явищами, які також часто називають НЛО.

Для цього на сайті відомства створили окремий розділ. У ньому публікуватимуть урядові документи, фото й відео, пов’язані з випадками спостереження НЛО, які досі не мають остаточного пояснення.

Перший пакет матеріалів дозволили до оприлюднення 8 травня. Він містить 162 файли.

Серед опублікованого — інфрачервоні кадри неідентифікованих об’єктів над заходом США у 2025 році, повідомлення про спостереження поблизу Греції, ОАЕ, Японії та в повітряному просторі Африки. Один із документів описує інтерв’ю ФБР із людиною, яку ідентифікували як оператора дрона. У вересні 2023 він повідомив, що бачив у небі «лінійний об’єкт» із настільки яскравим світлом, що можна було «бачити смуги всередині світла».

Також у добірці є архівне зображення з місії Apollo 17 1972 року, на якій видно три точки, розташовані трикутником. У Пентагоні зазначили, що «щодо природи аномалії немає консенсусу», однак попередній аналіз вказує, що це міг бути «фізичний об’єкт».

У відомстві наголошують, що оприлюднені матеріали стосуються випадків, які досі не мають остаточного пояснення. Уряд США не може визначити природу зафіксованих явищ, зокрема через нестачу даних.

У Пентагоні пояснюють, що процес потребує координації між десятками відомств і перегляду десятків мільйонів записів. Частина документів існує лише в паперовому вигляді й охоплює кілька десятиліть.

Нові матеріали планують публікувати поступово — щойно їх виявлятимуть, перевірятимуть і розсекречуватимуть. Пакети документів мають з’являтися кожні кілька тижнів.

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що ці файли довго залишалися засекреченими й «підживлювали обґрунтовані припущення». За його словами, тепер американці зможуть побачити матеріали самостійно.