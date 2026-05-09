Oasis дадуть перше спільне інтерв’ю за 25 років у новому документальному фільмі

Брати Ноел і Ліам Галлагери з Oasis дали перше спільне інтерв’ю за понад 25 років. Воно увійде до документального фільму про reunion-тур гурту, пише BBC.

Повнометражну стрічку зняв Стівен Найт — творець серіалу «Гострі картузи». Фільм вийде в кінотеатрах 11 вересня.

Стрічка буде присвячена світовому туру Oasis 2025 року. Під час нього брати вперше за 16 років знову вийшли на сцену разом. Гурт зібрав аншлаги, зокрема на стадіоні «Вемблі».

У спільній заяві Disney, Sony Music Vision і Magna Studios тур Oasis назвали «найбільшою музичною подією 2025 року». У фільмі покажуть репетиції, закулісся та виступи гурту.

Назви стрічка поки не має. Відомо, що в ній також будуть перші спільні інтерв’ю Ноела й Ліама Галлагерів за понад 25 років.

«Я хотів розповісти історію братів і гурту, але не менш важливо — історію фанатів, чиїх життів торкнулася ця музика, а іноді і змінила їх назавжди», — сказав Найт.

За його словами, це також історія про те, як музика й пісні можуть об’єднувати покоління, культури та країни.

Під час туру Oasis виконували свої найвідоміші хіти, зокрема «Don’t Look Back in Anger» і «Wonderwall». Після серії концертів у Великій Британії та Ірландії гурт виступав у США, Австралії, Південній Кореї, Японії, Аргентині та Бразилії.

Oasis розпалися у 2009 році після конфлікту між Ноелом і Ліамом за лаштунками фестивалю Rock en Seine у Парижі. Про возз’єднання гурт оголосив у серпні 2024 року.

Останніми роками концертні фільми перетворилися на окремий успішний формат у кіно. Серед найвідоміших прикладів — фільм Тейлор Свіфт про тур Eras Tour і 3D-фільм Біллі Айліш, який зняв режисер «Аватара» Джеймс Кемерон.