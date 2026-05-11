Міський голова Парижу спробував себе у петриківському розписі

Іван Назаренко 11 травня 2026
Під час святкування Дня Європи у Парижі міський голова французької столиці Еммануель Грегуар спробував себе у петриківському розписі на українському стенді. Про це повідомило Посольство України у Франції.

Участь у відкритті європейського містечка також узяли посол України Вадим Омельченко і французький міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад.

Однією з локацій став український простір асоціації Vidkryta Arka, де для гостей організували знайомство з традиційним українським декоративним мистецтвом. Саме там Грегуар під керівництвом майстрів спробував виконати елементи петриківського розпису.

У посольстві назвали петриківський розпис «живим символом української культури» та нагадали, що у 2013 році його внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Петриківський розпис сформувався у селищі Петриківка на Дніпропетровщині та відомий яскравими рослинними орнаментами, квітами й традиційними народними мотивами.

