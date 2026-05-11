Картину нідерландського художника, яку викрали нацисти, знайшли у нащадків генерала СС

Детектив, який спеціалізується на пошуку викрадених творів мистецтва, знайшов картину «Portrait of a Young Girl», яку нацисти викрали у єврейського колекціонера під час Другої світової війни. Полотно десятиліттями зберігалося у родині нащадків нідерландського колаборанта СС, пише BBC.

За словами артдетектива Артура Бренда, картина нідерландського художника Тона Келдера належала єврейському артдилеру Жаку Гаудстіккеру, який у 1940 році загинув під час порятунку від нацистського вторгнення до Нідерландів. Після цього його колекцію з понад тисячі картин розграбували нацисти.

Nazi-looted portrait found in home of Dutch SS leader's family, says art sleuth.



"Portrait of a Young Girl", by Dutch artist Toon Kelder, has likely been hanging for decades in the home of descendants of notorious SS collaborator Hendrik Seyffardthttps://t.co/KNbYjmOpzt pic.twitter.com/MmY7ftlVEW — AFP News Agency (@AFP) May 11, 2026

Про існування картини Бренду повідомив чоловік, який дізнався, що є нащадком Гендріка Сейффардта — генерала, який командував добровольчим підрозділом Waffen-SS на східному фронті. За словами чоловіка, він був шокований тим, що його родина роками зберігала викрадену роботу.

Після розмови з бабусею він дізнався, що картину придбали під час війни. Після Другої світової родина змінила прізвище, але тепер визнала, що справді володіла картиною, хоча стверджує, що не знала про її походження.

Під час розслідування Артур Бренд знайшов на звороті полотна наклейку колекції Гаудстіккера та номер 92, який збігся з архівами аукціону 1940 року, де розпродавали викрадені роботи колекціонера.

За версією детектива, картину спершу привласнив Герман Герінг — один із керівників нацистської Німеччини, а згодом її продавали на аукціоні, де її й придбав Сейффардт.