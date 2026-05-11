Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Картину нідерландського художника, яку викрали нацисти, знайшли у нащадків генерала СС

Іван Назаренко 11 травня 2026
1041

Детектив, який спеціалізується на пошуку викрадених творів мистецтва, знайшов картину «Portrait of a Young Girl», яку нацисти викрали у єврейського колекціонера під час Другої світової війни. Полотно десятиліттями зберігалося у родині нащадків нідерландського колаборанта СС, пише BBC.

За словами артдетектива Артура Бренда, картина нідерландського художника Тона Келдера належала єврейському артдилеру Жаку Гаудстіккеру, який у 1940 році загинув під час порятунку від нацистського вторгнення до Нідерландів. Після цього його колекцію з понад тисячі картин розграбували нацисти.

Про існування картини Бренду повідомив чоловік, який дізнався, що є нащадком Гендріка Сейффардта — генерала, який командував добровольчим підрозділом Waffen-SS на східному фронті. За словами чоловіка, він був шокований тим, що його родина роками зберігала викрадену роботу.

Після розмови з бабусею він дізнався, що картину придбали під час війни. Після Другої світової родина змінила прізвище, але тепер визнала, що справді володіла картиною, хоча стверджує, що не знала про її походження.

Під час розслідування Артур Бренд знайшов на звороті полотна наклейку колекції Гаудстіккера та номер 92, який збігся з архівами аукціону 1940 року, де розпродавали викрадені роботи колекціонера.

За версією детектива, картину спершу привласнив Герман Герінг — один із керівників нацистської Німеччини, а згодом її продавали на аукціоні, де її й придбав Сейффардт.

Мітки
Новини
Читайте також
Мережа супермаркетів «Сільпо» анонсувала мандрівний фестиваль із цирком, курятиною та атракціонами Історичну садибу біля Софійського собору можуть перебудувати під офісно-готельний комплекс Будинок, на даху якого The Beatles дали свій останній концерт, перетворять на музей Міський голова Парижу спробував себе у петриківському розписі
Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: Медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026 «В Європу не дійти, крокуючи назад»: фоторепортаж із мітингу проти нового Цивільного кодексу в Києві 06 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.