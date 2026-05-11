Історичну садибу біля Софійського собору можуть перебудувати під офісно-готельний комплекс

У центрі Києва готують реконструкцію будинку Софії Горбунової — історичної будівлі на вулиці Алли Тарасової. Споруду можуть закрити так званим намальованим фасадом на час перебудови, пише пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинок звели у 1899 році разом із сусіднім флігелем №6Б — вони формували єдину садибу. З кінця XIX століття до 1916 року домоволодіння належало міщанці Софії Горбуновій. У радянський період тут облаштували комунальні квартири, а в 1990-х і на початку 2000-х у будівлі жив мистецький сквот.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА досі не додав будівлю до переліку пам’яток Києва. При цьому інший департамент КМДА вже видав компаніям «Віала» та «Прометей-Сяйво» декларації на початок робіт із реконструкції будівель під готельно-торговельно-офісний комплекс.

За словами Перова, обидві компанії пов’язують із сестрами Балясними — підприємницями, яких раніше згадували у скандалах навколо перебудови історичних об’єктів у столиці. Зокрема, вони були причетні до надбудови поверхів на історичному будинку на вулиці Михайла Грушевського та масштабних робіт під будівлею на Ярославівому Валу.

Садиба розташована у буферній зоні ЮНЕСКО навколо Софійського собору, тому будь-які роботи на об’єкті мають погоджуватися з Міністерством культури та структурами ЮНЕСКО. Водночас Перов стверджує, що об’єкт наразі не має навіть будівельного паспорта.