Мережа супермаркетів «Сільпо» анонсувала мандрівний фестиваль із цирком, курятиною та атракціонами

Мережа супермаркетів «Сільпо» анонсувала запуск мандрівного гастрофестивалю «Курячий цирк Брагаря». Проєкт поєднає гастрономію, циркові виступи та тематичні атракціони, і до кінця 2026 року фестиваль планують возити різними містами країни. Про це БЖ повідомили організатори заходу.

Першою локацією стане місто Біла Церква. Фестиваль триватиме з 22 травня до 7 червня біля Палацу культури «Росава».

Організатори описують «Курячий цирк Брагаря» як новий формат сімейного дозвілля на перетині вуличного фестивалю, циркового мистецтва і гастрошоу. На території облаштують кілька тематичних зон із фудкортами, інтерактивами, цирковими виступами та атракціонами.

Хедлайнерами шоу стануть персонажі «Курячого Ордену». Серед них — ілюзіоніст Гранд Майстер Куріні, який показуватиме трюки з яйцями, силач Кокогорошко, що змагатиметься з гостями у перетягуванні гігантської курячої ковбаси, а також ходуліст-еквілібрист Пан Перро.

Гастрономічна частина фестивалю буде зосереджена на стравах із курятини й авторському меню від «Сільпо». Окремо працюватимуть зони відпочинку та тематичні атракціони на кшталт родео на величезній механічній курці.

На локації також відкриють окремий простір із «передбаченнями» від провидиці Кураліси. Там відвідувачі зможуть покрутити колесо фортуни або зробити сувенірну монету на старовинному пресі разом із ковалем Гремісаром Курком.

Крім того, для гостей підготували «аерококей», «курлінг», лабіринт і фотозони у стилістиці фестивалю.

Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та діти до чотирьох років зможуть відвідати «Курячий цирк Брагаря» безкоштовно.

Після Білої Церкви фестиваль планують провести й в інших містах України, однак маршрут організатори обіцяють оголосити пізніше.