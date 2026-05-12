«Книжковий Арсенал» анонсував програму з 240 подій і відкрив продаж квитків на фестиваль у Києві

«Книжковий Арсенал» оголосив програму та старт продажу квитків на свій 14-й фестиваль, який відбуватиметься з 28 до 31 травня у Києві у Мистецькому арсеналі на вулиці Івана Мазепи.

Організатори заявляють, що цьогорічний фестиваль збере понад 150 учасників ярмарку, а програма включатиме близько 240 подій. Серед них дискусії, лекції, презентації книжок, музичні виступи, перформанси, воркшопи і виставки.

На першому поверсі Старого арсеналу традиційно працюватиме книжковий ярмарок. Там представлять великі та незалежні видавництва, партнерські стенди, військові та волонтерські ініціативи, а також ярмарок ілюстраторів із роботами художників, дизайнерів і графіків.

Фокус-тема «Книжкового Арсеналу» цього року — «Нести свою свободу». У межах фестивалю говоритимуть про свободу та її межі, полон і окупацію, героїзацію та вразливість людей під час війни. Куратором теми став Максим Буткевич — правозахисник, військовий і колишній полонений.

Окремо на фестиваль повертається «Програма письменника». Її куруватиме Андрій Любка — письменник, волонтер і військовослужбовець ЗСУ. Цьогоріч програма буде присвячена темі сусідів та взаємин між країнами й суспільствами.

Мистецька частина 14-го «Книжкового Арсеналу» включатиме 15 виставкових проєктів. Також організатори обіцяють музичну програму, фудкорти й спеціальні події від видавців.