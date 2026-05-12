Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Книжковий Арсенал» анонсував програму з 240 подій і відкрив продаж квитків на фестиваль у Києві

Іван Назаренко 12 травня 2026
275

«Книжковий Арсенал» оголосив програму та старт продажу квитків на свій 14-й фестиваль, який відбуватиметься з 28 до 31 травня у Києві у Мистецькому арсеналі на вулиці Івана Мазепи.

Організатори заявляють, що цьогорічний фестиваль збере понад 150 учасників ярмарку, а програма включатиме близько 240 подій. Серед них дискусії, лекції, презентації книжок, музичні виступи, перформанси, воркшопи і виставки.

На першому поверсі Старого арсеналу традиційно працюватиме книжковий ярмарок. Там представлять великі та незалежні видавництва, партнерські стенди, військові та волонтерські ініціативи, а також ярмарок ілюстраторів із роботами художників, дизайнерів і графіків.

Фокус-тема «Книжкового Арсеналу» цього року — «Нести свою свободу». У межах фестивалю говоритимуть про свободу та її межі, полон і окупацію, героїзацію та вразливість людей під час війни. Куратором теми став Максим Буткевич — правозахисник, військовий і колишній полонений.

Окремо на фестиваль повертається «Програма письменника». Її куруватиме Андрій Любка — письменник, волонтер і військовослужбовець ЗСУ. Цьогоріч програма буде присвячена темі сусідів та взаємин між країнами й суспільствами.

Мистецька частина 14-го «Книжкового Арсеналу» включатиме 15 виставкових проєктів. Також організатори обіцяють музичну програму, фудкорти й спеціальні події від видавців.

Мітки
Новини
Читайте також
Науковці створили водорості, які можуть очищати воду від мікропластику У всесвіті «Форсажу» знімуть одразу чотири серіали Співачка FKA twigs зіграє Жозефіну Бейкер — зірку епохи джазу й борчиню за громадянські права Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування
Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.