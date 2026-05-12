У Києві мистецька спільнота «Нагірна 22» може втратити майстерні

Мистецька спільнота «Нагірна 22» заявила про загрозу примусового виселення з будівлі колишнього Київського інституту автоматики на вул. Нагірній, 22.

За словами представників спільноти, за наказом Державної міграційної служби, у чиєму підпорядкуванні перебуває будівля, вони мають звільнити приміщення до 31 травня.

«Нагірна 22» об’єднує більше ніж 200 митців, із яких понад 40 працюють у майстернях Інституту автоматики на комерційній основі. У спільноті кажуть, що готові до діалогу через ГО «Нагірна», однак їм відмовляють в офіційному оформленні винаймання через Фонд держмайна.

За інформацією спільноти, у будівлі планують розмістити ДП «Документ» і підрозділи ДМС. Митці просять допомогти в пошуку іншого простору такого ж масштабу.

Після двох прильотів ворожих дронів спільнота разом із друзями, міжнародними партнерами, волонтерами, фондами та завдяки виставкам у Берліні й Варшаві залучила понад 800 тисяч гривень на відновлення вікон у будівлі Інституту автоматики.

Мистецька спільнота на Нагірній, 22, існує з 2019 року. Вона виникла як об’єднання художників, що винаймали приміщення офісного корпусу Київського інституту автоматики, який тоді не працював, для творчих майстерень. Першою подією спільноти став «День відкритих майстерень» 19 жовтня 2019 року.

Громадську організацію «Нагірна» заснували восени 2022 року на базі спільноти художників. Організація працює для підтримки українського мистецтва в умовах війни, проводить освітні події, виставки, розвиває міжнародну співпрацю та представляє українське мистецтво за кордоном — зокрема в Берліні, Лос-Анджелесі та Варшаві.

У спільноті наголошують, що «Нагірна 22» є важливим простором для митців, студентів, креативної спільноти та міжнародних гостей Києва.