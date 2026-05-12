У Києві відкрили виставку Людмили Мєшкової — однієї з ключових постатей української художньої кераміки

До 21 травня в київському салоні Nano Ceramica триватиме виставка народної художниці України Людмили Мєшкової — однієї з ключових постатей української художньої кераміки.

Її роботи зберігаються в музейних колекціях, інтегровані в архітектуру громадських просторів Києва та відомі за кордоном, зокрема прикрашають штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі.

В експозиції зібрано роботи, що пережили влучання російського дрона в січні 2025 року, коли було зруйновано будинок і майстерню художниці. Також можна буде побачити знакові серії та камерні твори з приватних і сімейних колекцій, частина з яких експонуватиметься вперше. Серед них — «Квіти України», «Київщина» та «Очікування».

У межах виставки 14 травня відбудеться панельна дискусія «Переосмислити стійкість: роль монументальної кераміки у візуальній ідентичності архітектури України» за участю мистецтвознавців і дослідників.

Частину коштів, зібраних під час виставки та фінального аукціону, спрямують на відновлення майстерні та будинку Людмили Мєшкової.