Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Парижі добудовують хмарочос, через який місто знову обмежило висотне будівництво

Ельміра Еттінгер 12 травня 2026
410
У Парижі добудовують хмарочос, через який місто знову обмежило висотне будівництво

У Парижі добудовують скандальний хмарочос Tour Triangle, спроєктований швейцарським бюро Herzog & de Meuron, повідомляє Dezeen.

180-метрова вежа стала однією з причин повернення жорстких обмежень на висотне будівництво у французькій столиці.

42-поверхова Tour Triangle нині є третьою за висотою будівлею в межах Парижа після Ейфелевої вежі та вежі Монпарнас. Водночас вона може надовго залишитись останнім великим хмарочосом у місті: 2023 року очільниця Парижа Анн Ідальго повернула заборону на будівництво висоток.

Проєкт Tour Triangle викликав багаторічні суперечки через зміну історичного силуету Парижа, високу вартість і критику з боку містобудівників та екологів. Через судові позови та протести реалізація вежі затягнулася майже на два десятиліття: бюро Herzog & de Meuron представило проєкт ще у 2006 році, а будівництво стартувало лише у 2022-му.

Хмарочос має трапецієподібну форму. З центру Парижа він здається вузьким, а з інших ракурсів відкривається як масивний трикутний об’єм. Усередині розмістять офіси, готель, магазини, ресторани та конференц-центр. На південному фасаді встановлять сонячні панелі.

Обмеження висоти будівель у Парижі діяло з 1977-го до 2010 року й дозволяло зводити споруди не вищі за 37 метрів. Після хвилі критики нових висотних проєктів, зокрема Tour Triangle, міська влада знову посилила правила забудови в межах «біокліматичного» плану розвитку столиці.

Фото на обкладинці: Herzog & de Meuron
Мітки
Новини
Читайте також
Науковці створили водорості, які можуть очищати воду від мікропластику У всесвіті «Форсажу» знімуть одразу чотири серіали Співачка FKA twigs зіграє Жозефіну Бейкер — зірку епохи джазу й борчиню за громадянські права Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування
Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.