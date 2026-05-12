У Парижі добудовують хмарочос, через який місто знову обмежило висотне будівництво

У Парижі добудовують скандальний хмарочос Tour Triangle, спроєктований швейцарським бюро Herzog & de Meuron, повідомляє Dezeen.

180-метрова вежа стала однією з причин повернення жорстких обмежень на висотне будівництво у французькій столиці.

42-поверхова Tour Triangle нині є третьою за висотою будівлею в межах Парижа після Ейфелевої вежі та вежі Монпарнас. Водночас вона може надовго залишитись останнім великим хмарочосом у місті: 2023 року очільниця Парижа Анн Ідальго повернула заборону на будівництво висоток.

Проєкт Tour Triangle викликав багаторічні суперечки через зміну історичного силуету Парижа, високу вартість і критику з боку містобудівників та екологів. Через судові позови та протести реалізація вежі затягнулася майже на два десятиліття: бюро Herzog & de Meuron представило проєкт ще у 2006 році, а будівництво стартувало лише у 2022-му.

Хмарочос має трапецієподібну форму. З центру Парижа він здається вузьким, а з інших ракурсів відкривається як масивний трикутний об’єм. Усередині розмістять офіси, готель, магазини, ресторани та конференц-центр. На південному фасаді встановлять сонячні панелі.

Обмеження висоти будівель у Парижі діяло з 1977-го до 2010 року й дозволяло зводити споруди не вищі за 37 метрів. Після хвилі критики нових висотних проєктів, зокрема Tour Triangle, міська влада знову посилила правила забудови в межах «біокліматичного» плану розвитку столиці.