Арнольд Шварценеггер зіграє Санту в різдвяному бойовику від Amazon

Арнольд Шварценеггер втілить роль Санти в різдвяній екшн-комедії «Людина з мішком» («The Man with the Bag»). Стримінговий сервіс Amazon Prime Video підтвердив, що фільм вийде 2 грудня 2026 року, пише ScreenRant.

За сюжетом, у Санти викрадають чарівний мішок із подарунками. Щоб повернути його, він звертається по допомогу до колишнього злодія Венса, якого грає Алан Рітчсон. Герой давно перебуває в «списку неслухняних», але саме його навички можуть допомогти врятувати Різдво.

Режисером стрічки став Адам Шенкман, відомий за фільмами «Лак для волосся» («Hairspray») та «Зачарована 2» («Disenchanted»). Сценарій написав Аллан Райс.

Разом зі Шварценеггером та Рітчсоном у фільмі знялися Кен Джонг, Аквафіна, Кайл Муні, Джейн Краковскі, Мюррей Гілл і Ліза Коші.

Стримінг також оприлюднив перші кадри зі стрічки. На одному з них Шварценеггер з’явився в образі Санти, на іншому — позує поруч із Рітчсоном під час зйомок.

«Залізний Арні» повертається до різдвяного кіно майже через три десятиліття після комедії «Подарунок на Різдво» («Jingle All the Way») 1996 року. Для Алана Рітчсона фільм стане ще одним проєктом Prime Video після серіалу «Річер», який закріпив за ним статус одного з помітних акторів сучасних стримінгових бойовиків.