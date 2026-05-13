У смартфонах на Android з’явиться 10-секундна пауза перед запуском соцмереж

Компанія Google представила функцію Pause Point для Android 17. Вона має допомогти користувачам рідше відкривати соцмережі та інші застосунки «на автопілоті», пише Tech Crunch.

Функція працює із застосунками, які користувач сам позначає як такі, що відволікають. Це можуть бути TikTok, Instagram, X, YouTube або інші сервіси.

Після запуску такого застосунку Android вмикатиме 10-секундну паузу. За цей час система пропонуватиме зупинитися і подумати, чи справді користувач хоче відкрити застосунок, чи робить це за звичкою.

Під час паузи Android може запропонувати альтернативи: коротку дихальну вправу, перегляд улюблених фото або запуск іншого застосунку — наприклад, для спорту, читання чи аудіокнижок.

Pause Point також дасть змогу встановити таймер користування ще до відкриття застосунку. У Google вважають, що такий підхід може працювати краще за стандартні ліміти екранного часу, які зазвичай нагадують про перерву вже після тривалого користування.

Вимкнути Pause Point буде складніше, ніж звичайні таймери. За словами Google, для деактивації функції потрібно буде перезавантажити смартфон.

Директор із продуктових операцій Google Дітер Бон пояснив, що функція має перервати звичку машинально відкривати застосунки й зависати в них надовго.

Google представила Pause Point на тлі посиленої уваги до впливу соцмереж і алгоритмів на користувачів, зокрема підлітків. У різних країнах вже ухвалюють або обговорюють обмеження на використання соцмереж неповнолітніми.