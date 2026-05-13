Мадонна представить фільм за мотивами нового альбому на фестивалі Tribeca

Ельміра Еттінгер 13 травня 2026
Американська співачка Мадонна представить візуальний фільм «Confessions II» на міжнародному фестивалі «Трайбека» (Tribeca Festival) в Нью-Йорку. Показ відбудеться 5 червня в театрі Beacon Theatre, пише Variety.

Стрічку зняли Девід Торо та Соломон Чейз, що працюють як режисерський дует TORSO. Фільм побудований навколо перших шести треків із майбутнього альбому Мадонни «Confessions II».

Альбом стане продовженням її танцювальної платівки «Confessions on a Dance Floor» 2005 року. Реліз «Confessions II» запланований на 3 липня на лейблі Warner Records.

Після показу Мадонна разом із режисерами візьме участь у розмові з Джиммі Феллоном — американським телеведучим і коміком, відомим за вечірнім шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

В офіційному описі «Confessions II» називають безперервним музичним кінодосвідом, у якому шість композицій розгортаються як окремі глави. Кожну з них описують як «сексуальний трилер, танцювальну ілюзію та гарячковий сон».

Співзасновниця фестивалю Tribeca Джейн Розенталь зазначила, що «Confessions II» «поєднує провокативність, сучасність і міфологію нічного життя, яку могла створити лише Мадонна».

Квитки на прем’єру першими зможуть придбати учасники фан-спільноти Madonna Community — через спеціальні цифрові коди доступу.

Фото на обкладинці: jonlo168 / Wikimedia Commons
