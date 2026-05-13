Вчені створили «живий пластик», який розкладається за командою

Дослідники з Китайського університету Гонконгу створили «живий пластик», який може розкладатися після активації теплом і поживним розчином. Про це пише New Atlas.

У матеріал вбудували спори бактерій Bacillus subtilis. Вони залишаються неактивними, доки їх не «пробудять» поживним розчином температурою близько 50°C. Після цього бактерії починають виробляти ферменти, які розщеплюють пластик зсередини.

В основі матеріалу — полікапролактон (PCL), біорозкладний пластик. Дослідники модифікували бактерії так, щоб вони виробляли два ферменти, які працюють разом: один послаблює довгі полімерні ланцюги, другий розщеплює їх на менші молекули.

За даними науковців, така система допомогла майже повністю розкласти PCL-матрицю за шість днів. Під час іншого тесту дослідники створили з матеріалу носимий електрод: після активації він розклався за 12 днів і не залишив мікропластику.

Один з авторів дослідження Чжуоцзюнь Дай пояснив, що команда хотіла закласти процес розкладання в сам життєвий цикл матеріалу. Це може бути важливим для пластику, який використовують недовго, але який залишається в довкіллі на століття.

Технологія поки що має обмеження. Вона працює з PCL — пластиком, який уже є біорозкладним, а запуск процесу потребує спеціального поживного розчину.

Далі дослідники хочуть створити активатор на водній основі та перевірити, чи можна застосувати цей підхід до інших типів пластику, зокрема матеріалів для одноразових виробів.