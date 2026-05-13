Вчені створили «живий пластик», який розкладається за командою

Ельміра Еттінгер 13 травня 2026
Дослідники з Китайського університету Гонконгу створили «живий пластик», який може розкладатися після активації теплом і поживним розчином. Про це пише New Atlas.

У матеріал вбудували спори бактерій Bacillus subtilis. Вони залишаються неактивними, доки їх не «пробудять» поживним розчином температурою близько 50°C. Після цього бактерії починають виробляти ферменти, які розщеплюють пластик зсередини.

В основі матеріалу — полікапролактон (PCL), біорозкладний пластик. Дослідники модифікували бактерії так, щоб вони виробляли два ферменти, які працюють разом: один послаблює довгі полімерні ланцюги, другий розщеплює їх на менші молекули.

За даними науковців, така система допомогла майже повністю розкласти PCL-матрицю за шість днів. Під час іншого тесту дослідники створили з матеріалу носимий електрод: після активації він розклався за 12 днів і не залишив мікропластику.

Один з авторів дослідження Чжуоцзюнь Дай пояснив, що команда хотіла закласти процес розкладання в сам життєвий цикл матеріалу. Це може бути важливим для пластику, який використовують недовго, але який залишається в довкіллі на століття.

Технологія поки що має обмеження. Вона працює з PCL — пластиком, який уже є біорозкладним, а запуск процесу потребує спеціального поживного розчину.

Далі дослідники хочуть створити активатор на водній основі та перевірити, чи можна застосувати цей підхід до інших типів пластику, зокрема матеріалів для одноразових виробів.

Фото: Naja Bertolt Jensen / Unsplash
