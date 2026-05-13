У США демонтували мурал із українською біженкою Іриною Заруцькою, який профінансував Ілон Маск

Іван Назаренко 13 травня 2026
У центрі Провіденса у США демонтували мурал із зображенням української біженки Ірини Заруцької, який спричинив суперечки через фінансування з боку Ілона Маска та політичний підтекст роботи, пише NBC 10.

Мурал розміщувався на будівлі бару The Dark Lady. Після критики з боку міської влади заклад погодився прибрати зображення. Будівельники зняли полотно зі стіни, склали його та вивезли.

Ірина Заруцька — українська біженка, яку вбив рецидивіст у місті Шарлотт. Після цього Маск підтримав кампанію зі створення муралів на її честь. Ідея полягала не лише у вшануванні пам’яті жінки, а й у критиці американської системи правосуддя, яка, на думку авторів кампанії, дозволяє небезпечним злочинцям знову опинятися на волі.

Частина мешканців сприймала мурал як політичну агітацію, інші ж вважали критику несправедливою й наголошували, що в центрі історії — вбита українка, а не політичні погляди мільярдера.

Автор роботи Іан Годро заявив, що люди навіть не намагаються подивитися на саму роботу, бо вся увага зосередилася на джерелі фінансування. За словами художника, демонтаж став сумним моментом, адже він хотів, щоб мурал залишився частиною міського простору Провіденса.

Водночас представники Годро заявили, що полотно не знищили — його планують встановити в іншому місці. Де саме, наразі невідомо.

