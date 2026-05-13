Петиція проти нового Цивільного кодексу набрала необхідні голоси менш ніж за добу

Петиція на сайті президента із закликом не ухвалювати новий Цивільний кодекс набрала потрібну кількість голосів менш ніж за добу. Її підтримали вже 27 320 людей, тоді як необхідно 25 тисяч підписів, щоб петицію розглянув Володимир Зеленський.

Йдеться про законопроєкт № 15150 — проєкт нового Цивільного кодексу України. Верховна Рада ухвалила його в першому читанні 28 квітня. Нині документ готують до другого читання.

Авторка петиції Христина Ратушна просить президента звернутися до Верховної Ради та її голови Руслана Стефанчука із проханням зняти законопроєкт із розгляду. Якщо документ ухвалять у цілому, вона закликає Володимира Зеленського ветувати його.

У петиції стверджується, що проєкт може звузити права людини, створити ризики дискримінації та суперечити євроінтеграційному курсу України.

Серед норм, які критикує авторка, — можливість суду вживати заходів для примирення подружжя під час розлучення, положення про повернення дошлюбного прізвища після «аморального вчинку» чи зради, а також норми щодо аліментів.

Окремо петиція містить критику поняття «доброзвичайності». За словами авторки, воно згадується в проєкті понад 45 разів і через нечітке визначення може створити простір для свавільного правозастосування.

Також у зверненні йдеться про ризики для військових, людей з інвалідністю, жінок, дітей і ЛГБТ-людей. Авторка вважає, що проєкт не враховує вимоги щодо правового визнання одностатевих пар і може суперечити зобов’язанням України в межах переговорного процесу про вступ до ЄС.

Ратушна також просить президента звернутися до Кабінету Міністрів і Міністерства юстиції, щоб вони напрацювали зміни до цивільного законодавства разом із правозахисниками, експертами та громадськими організаціями.

Розгляд законопроєкту вже спричинив публічну критику та акції протесту в різних містах України. Зокрема, 5 травня відбувся мітинг у Маріїнському парку в Києві. Учасники вимагали не допустити ухвалення законопроєкту № 15150 в нинішньому вигляді.