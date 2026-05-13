Чоловік, який викрав невипущені треки Бейонсе, отримав два роки у в'язниці

У США в місті Атланта суд виніс вирок чоловікові, який викрав жорсткі диски з невипущеною музикою Бейонсе та матеріалами її туру Cowboy Carter. Підозрюваний Келвін Еванс визнав провину та отримав п’ять років покарання, з яких два проведе у в’язниці, пише The Guardian.

Крадіжка сталася ще у липні 2025 року перед концертами співачки в Атланті. За даними поліції, з орендованого автомобіля викрали дві валізи, які належали хореографу Бейонсе Крістоферу Гранту та танцівнику Діандре Блу.

Kelvin Evans has pleaded guilty to entering an automobile with intent to commit theft in connection with the July 2025 theft of unreleased Beyoncé music and related materials from a vehicle belonging to members of her team.



У валізах зберігалися жорсткі диски з водяними знаками, невипущеними треками, планами шоу, минулими й майбутніми сетлістами, а також ноутбуки, навушники AirPods, дизайнерські окуляри та одяг.

Слідчі вийшли на Еванса завдяки сигналам від викрадених AirPods і ноутбука. Поліція відстежила пересування одного з пристроїв та пов’язала його з автомобілем підозрюваного. Чоловіка затримали через кілька тижнів після пограбування, а восени випустили під заставу у $20 тисяч.

Наразі невідомо, чи вдалося повернути самі жорсткі диски з музикою Бейонсе. На момент арешту поліція заявляла, що викрадені матеріали не знайшли.

Тур Cowboy Carter Tour став найкасовішим туром 2025 року й зібрав понад $407 мільйонів за 32 концерти. Сам альбом Cowboy Carter отримав премію «Греммі» як альбом року.