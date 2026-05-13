Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Чоловік, який викрав невипущені треки Бейонсе, отримав два роки у в'язниці

Іван Назаренко 13 травня 2026
253
Чоловік, який викрав невипущені треки Бейонсе, отримав два роки у в'язниці

У США в місті Атланта суд виніс вирок чоловікові, який викрав жорсткі диски з невипущеною музикою Бейонсе та матеріалами її туру Cowboy Carter. Підозрюваний Келвін Еванс визнав провину та отримав п’ять років покарання, з яких два проведе у в’язниці, пише The Guardian.

Крадіжка сталася ще у липні 2025 року перед концертами співачки в Атланті. За даними поліції, з орендованого автомобіля викрали дві валізи, які належали хореографу Бейонсе Крістоферу Гранту та танцівнику Діандре Блу.

У валізах зберігалися жорсткі диски з водяними знаками, невипущеними треками, планами шоу, минулими й майбутніми сетлістами, а також ноутбуки, навушники AirPods, дизайнерські окуляри та одяг.

Слідчі вийшли на Еванса завдяки сигналам від викрадених AirPods і ноутбука. Поліція відстежила пересування одного з пристроїв та пов’язала його з автомобілем підозрюваного. Чоловіка затримали через кілька тижнів після пограбування, а восени випустили під заставу у $20 тисяч.

Наразі невідомо, чи вдалося повернути самі жорсткі диски з музикою Бейонсе. На момент арешту поліція заявляла, що викрадені матеріали не знайшли.

Тур Cowboy Carter Tour став найкасовішим туром 2025 року й зібрав понад $407 мільйонів за 32 концерти. Сам альбом Cowboy Carter отримав премію «Греммі» як альбом року.

Фото: Kristopher Harris / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У Королівській опері Версаля відбулася прем'єра вистави, створеної з допомогою ШІ Власник аварійного оглядового колеса на Подолі у Києві пригрозив зупинити демонтаж та піти у міжнародний суд У Києві відкрився другий в Україні ресторан «МакДональдз», побудований за принципами сталого дизайну Панк-рок-гурт Green Day спродюсував підліткову комедію: фільм натхнений їхнім шляхом до слави
Коротко про все: аніматор Євген Сивокінь — великий майстер малого формату 13 травня 2026 Вище, довше, швидше: як людство винайшло рекорди? 13 травня 2026 Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.