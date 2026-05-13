У Києві розпочали реконструкцію фасаду Довженко-Центру

Ірина Маймур 13 травня 2026
У Києві почали реконструкцію й утеплення фасаду головної будівлі Довженко-Центру на вулиці Васильківській, 1.

В інституції пояснили, що реконструкція фасаду є частиною ширшого проєкту оновлення головної будівлі. Розробка договору почалася у 2020 році, а у 2025-му його уклали за погодженням із Державним агентством України з питань кіно.

Проєкт передбачає ремонт і реконструкцію укриття, ремонтно-відновлювальні роботи фасаду корпусу № 6 та вдосконалення системи клімат-контролю на Сцені 6. Також у межах робіт планують реконструювати дах, упорядкувати територію перед Центром і внутрішній двір. У майбутньому там хочуть облаштувати простір для літнього кінотеатру.

Так виглядатиме Довженко-Центр після реконструкції фасаду

Також в інституції пояснили, що цивільне укриття неможливо перепрофілювати для зберігання фондів під час воєнного стану. Після реконструкції його й надалі використовуватимуть як укриття під час повітряних тривог.

В інституції наголошують, що після завершення робіт будівля збереже автентичний вигляд і впізнаваність.

Фото й візуалізація: Довженко-Центр
