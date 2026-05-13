Панк-рок-гурт Green Day спродюсував підліткову комедію: фільм натхнений їхнім шляхом до слави

Ірина Маймур 13 травня 2026
Комедія «Nimrods», яку надихнули пригоди американського панк-рок-гурту Green Day, вийде в кінотеатрах 14 серпня 2026 року. Про це пише The Hollywood Reporter.

Фільм випустить кіностудія Inaugural Entertainment у партнерстві з Legion M — орієнтованою на фанатів компанією, яка дозволяє прихильникам безпосередньо інвестувати в розповсюдження стрічок. Раніше фільм показували під назвою «Новорічний драйв» («New Years Rev») на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у 2025 році.

У центрі сюжету — троє друзів-старшокласників, які вирушають у подорож. Вони помилково думають, що їхній молодий рок-гурт запросили виступити на розігріві у Green Day у новорічну ніч.

Історія заснована на реальних пригодах Green Day у період, коли музиканти жили у фургоні — ще до успіху альбому «Dookie». Платівка вийшла в 1994 році, стала першим альбомом гурту на великому лейблі, отримала Grammy, і згодом її сертифікували як подвійно діамантову.

Режисером фільму став Лі Кірк. Він також написав сценарій у співпраці з гуртом. Раніше Кірк працював із фронтменом Green Day Біллі Джо Армстронгом над фільмом «Звичайний світ» («Ordinary World») 2016 року.

Назва «Nimrods» відсилає до альбому Green Day «Nimrod» 1997 року, до якого увійшов хіт «Good Riddance (Time of Your Life)».

У фільмі знялися Мейсон Темз, Маккенна Грейс, Дженна Фішер, Анджела Кінсі, Шон Ганн, Боббі Лі та Фред Армісен. До акторського складу також увійшли Кайлер Коффман, Раян Фауст, Ігнасіо Діас-Сільверіо та Кін Руффало.

Продюсерами стрічки стали самі учасники Green Day — Біллі Джо Армстронг, Майк Дернт і Тре Кул, а також Тім Перелл із компанії Process.

