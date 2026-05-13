У Києві відкрився другий в Україні ресторан «МакДональдз», побудований за принципами сталого дизайну

Іван Назаренко 13 травня 2026
У Києві відкрився новий ресторан «МакДональдз» на вул. Ревуцького, 4-Б. Це другий заклад мережі в Україні, створений за принципами сталого дизайну — перший побудували у Львові.

Сталий дизайн — це підхід, за якого використовують екологічні матеріали, зменшено кількість відходів і є можливість повторного використання елементів інтер’єру.

Для оформлення ресторану використали перероблені матеріали, зокрема пластик, текстиль, деревину та кавові відходи. Частину меблів, стін і декоративних елементів виготовили саме з них.

Крім того, в інтер’єрі майже не використовували клей, більшість конструкцій закріплені механічними кріпленнями. У майбутньому їх можна буде легко розібрати, відремонтувати або переробити, а не викидати.

У компанії пояснюють, що таким чином впроваджують принципи циркулярної економіки — моделі, у якій матеріали та речі намагаються використовувати якомога довше замість одноразового споживання.

Новий ресторан став 127-м закладом мережі в Україні. Він займає 480 квадратних метрів і розрахований на понад 280 гостей. Простір оформили у «сонячній» концепції із теплою підсвіткою та великими вікнами з видом на озеро Сонячне. Ресторан також обладнаний генератором на випадок відключень електроенергії.

