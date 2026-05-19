Сина засновника бренда Mango заарештували у справі про загибель батька

Артем Черничко 19 травня 2026
У Каталонії правоохоронці затримали 43-річного Джонатана Андіка, сина засновника бренда одягу Mango Ісака Андіка. Арешт відбувся у межах відновленого розслідування смерті модного магната, яку раніше вважали нещасним випадком, пише BBC.

Засновник Mango Ісак Андік загинув у грудні 2024 року у віці 71 року. Він зірвався в ущелину під час прогулянки в горах Монсеррат поблизу Барселони, де перебував разом із сином. У медіа з'являлися суперечливі дані щодо того, чи були вони тоді самі, чи з ними перебували інші члени родини. Джонатан Андік раніше заперечував будь-яку причетність до смерті батька.

Спершу каталонські слідчі закрили справу на початку 2025 року через відсутність доказів кримінального правопорушення. Проте, як повідомляє газета La Vanguardia, згодом розслідування поновили через виявлені розбіжності у свідченнях Джонатана. Вранці 19 травня його забрали з дому для чергового допиту, після чого затриманого мали доставити до суду для надання свідчень перед суддею.

Джонатан Андік почав працювати у Mango у 2005 році, згодом очолив чоловічу лінію бренду Mango Man, а після смерті батька обійняв посаду віцеголови ради директорів компанії.

Ісак Андік народився в Туреччині та заснував Mango разом зі своїм братом Нахманом у Барселоні 1984 року. Наразі мережа налічує майже 3 тисячі магазинів у 120 країнах світу. На момент смерті бізнесмена журнал Forbes оцінював його статки у $4,5 мільярда.

Фото: Lluis Gene / AFP
