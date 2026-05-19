У Львові відновлять скульптуру святої Єлизавети, пошкоджену під час Другої світової

Ірина Маймур 19 травня 2026
У Львові вперше за десятки років відновлять скульптуру святої Єлизавети на костелі святих Ольги та Єлизавети на площі Кропивницького. Про це повідомляє Офіс охорони культурної спадщини.

Йдеться про фігуру на зовнішній стороні бічної вежі храму. Скульптуру польського митця Тадеуша Блоцького встановили в 1911 році.

Фігура постраждала 1 вересня 1939 року, під час бомбардування німецькою армією львівського вокзалу. Тоді пошкоджень зазнав і сам храм: були зруйновані частина північної вежі, вітражі та скульптура святої Єлизавети.

За результатами моніторингу 2025 року стан скульптури погіршився. У березні цього року, після звернення громади храму, спеціальна експертна комісія підтвердила, що фігура перебуває в аварійному стані.

У скульптури частково втрачена голова та кисті рук. Камінь продовжує руйнуватися через тріщини, ерозію, атмосферний вплив і механічні пошкодження.

Команда фахівців під керівництвом Юліана Оробця та головного архітектора проєкту Юрія Дубика проведе комплекс досліджень і консерваційних робіт. Їхня мета — відновити скульптуру та зберегти її для наступних поколінь.

Роботи супроводжуватимуть фахівці з Національного університету «Львівська політехніка», Львівського фахового коледжу декоративного й ужиткового мистецтва імені Івана Труша, а також історик, мистецтвознавець і провідний інженер Львівської національної галереї мистецтв Ігор Сьомочкін.

Реставрацію планують реалізувати за підтримки благодійників та коштом громади храму.

Фото: Офіс охорони культурної спадщини; ЛМР
