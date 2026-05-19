Легенда тенісу Біллі Джин Кінґ закінчила університет у 82 роки — вона кинула навчання у 60-х заради спорту

Американська тенісистка Біллі Джин Кінґ, яка за свою кар'єру здобула 39 титулів Великого шлему, отримала диплом бакалавра з історії у віці 82 років. Про це пише The Guardian.

У 1964 році вона припинила навчання в університеті Cal State Los Angeles, щоб зосередитися на спортивній кар'єрі. Торік Кінґ поновилася в навчальному закладі, а в понеділок відвідала офіційну випускну церемонію.

«Для мене велика честь бути тут сьогодні як випускниці разом із вами. Так, крихітко, усього 61 рік знадобився!» — пожартувала Кінґ під час своєї промови. Вона додала, що, як і багато хто з її цьогорічних однокурсників, є першою у своїй родині, хто здобув вищу освіту — її батько був пожежником, а мати — домогосподаркою.

Біллі Джин Кінґ згадала, що свого часу обрала саме цей університет, бо тамтешній тренер Скотті Дідс практикував революційний на той час підхід — тренував чоловіків і жінок разом, що допомагало спортсменкам виходити на вищий рівень конкуренції. Навіть під час навчання Кінґ уже перемагала на Вімблдоні у парному розряді, ставши разом із партнеркою наймолодшою парою-переможницею в історії турніру.

Проте тенісистка наголосила, що спорт завжди був для неї лише інструментом, а головною метою життя — боротьба з дискримінацією. Це прагнення з'явилося у неї ще в 12 років, коли вона помітила, що в її тенісному клубі тренуються виключно білі люди.

«Я запитала себе: "А де всі інші?". Відтоді я присвятила життя рівності та інклюзії для всіх. Теніс — це глобальний спорт, він став моєю платформою, але моєю мрією була рівність — зробити цей світ кращим. Ми ніколи не зрозуміємо, що таке інклюзія, доки самі не опинимося серед тих, кого виключають із суспільства», — зазначила Кінґ.

Біллі Джин Кінґ стала однією з перших відкритих ЛГБТК+ атлеток у професійному спорті. У 1973 році вона заснувала Жіночу тенісну асоціацію (WTA) та домоглася, щоб на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) жінкам виплачували такі ж призові, як і чоловікам. Того ж року вона перемогла Боббі Ріґґса в історичному матчі, відомому як «Битва статей».