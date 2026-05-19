Документальний фільм про кліматичну кризу за участі Демі Мур і Вуді Гаррельсона отримав «Золотий глобус» у Каннах

Фільм «Groundswell» режисерів Джошуа та Ребекки Тікелл отримав премію «Золотий глобус» за найкращу документальну стрічку на Каннському кінофестивалі, пише The Hollywood Reporter.

«Groundswell» став третьою частиною документальної трилогії після «Kiss the Ground» та «Common Ground». Стрічку озвучили та спродюсували Демі Мур і Вуді Гаррельсон.

Нагороду вручили під час церемонії на пляжі Plage des Palmes у Каннах. Разом із відзнакою автори фільму отримали грошовий приз у €10 тисяч від фонду Artemis Rising Foundation.

Фільм знімали на п’яти континентах, у центрі сюжету — фермери, науковці та представники корінних народів, які працюють за методами регенеративного землеробства. Автори досліджують, як відновлення ґрунтів сприяє боротьбі зі зміною клімату.

Регенеративне землеробство — це підхід до сільського господарства, який покликаний відновлювати ґрунти. На відміну від традиційного інтенсивного землеробства, де ґрунт часто виснажується через постійну оранку та велику кількість хімікатів, регенеративні методи мають допомогти землі відновлюватися. Для цього використовують покривні культури, мінімальний обробіток ґрунту, природні добрива і контрольований випас худоби.

Під час вручення нагороди Джошуа Тікелл назвав роботу над фільмом «27-річною подорожжю», яка почалася, коли наставник подарував йому аналогову камеру. Ребекка Тікелл у промові наголосила на практичному впливі стрічки. За її словами, після виходу попередніх фільмів площа земель у США, де провадять регенеративне землеробство, зросла з 3,5 мільйона до понад 86 мільйонів акрів.

Творці «Groundswell» заявили, що тепер їхня мета — допомогти поширити такі практики на мільярд акрів землі у світі. На їхню думку, саме це може стати переломним моментом для стабілізації клімату.