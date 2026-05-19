Дансько-норвезький гурт Aqua, відомий за хітом «Barbie Girl», припиняє існування

Дансько-норвезький євроденс-гурт Aqua, відомий завдяки хіту «Barbie Girl», оголосив, що завершує діяльність як концертний гурт. Про це музиканти повідомили в Instagram.

У заяві Aqua назвали це прощанням після понад 30 років спільної історії.

«Після багатьох неймовірних років ми вирішили закрити главу історії Aqua як концертного гурту», — йдеться в повідомленні.

Музиканти зазначили, що Aqua була великою частиною їхнього життя. За роки разом вони багато разів гастролювали світом, зустрічалися з фанатами і співали разом із мільйонами слухачів.

«Коли ви так довго разом, ви також вчитеся розуміти, коли настає час захистити те, що створили разом. Для нас це саме той момент, щоби попрощатися — поки спогади ще сильні, а любов до музики, нашої історії та одне до одного залишається незмінною», — написали Лене, Рене й Сорен.

Aqua заснували в Копенгагені у 1995 році. Спершу до складу гурту входили Лене Нюстрьом, Рене Діф, Сорен Растед і Клаус Норрен, який залишив гурт у 2016 році.

Світову популярність Aqua приніс дебютний альбом «Aquarium» 1997 року, до якого увійшла пісня «Barbie Girl». Трек очолив чарти в Європі та дістався сьомого місця в Billboard Hot 100.

У 2000 році компанія Mattel, виробник ляльки Barbie, подала до суду на тодішній лейбл Aqua MCA Records. У компанії стверджували, що пісня порушує права на торговельну марку Barbie і шкодить репутації бренду. У 2002 році позов відхилили, визнавши трек пародією. Згодом Mattel сама використала пісню в рекламі ляльок Barbie.

Після «Aquarium» гурт випустив альбом «Aquarius» у 2000 році, а згодом уперше розпався. Aqua возз’єдналися у 2007-му, а у 2011 році випустили третій і останній студійний альбом «Megalomania». За час кар’єри гурт продав орієнтовно 33 мільйони альбомів і синглів у всьому світі.

У 2023 році інтерес до Aqua знову зріс після того, як «Barbie Girl» використали як семпл у треку «Barbie World» Нікі Мінаж та Ice Spice для саундтреку до фільму «Барбі». Пісня отримала номінацію на «Греммі», а оригінальна «Barbie Girl» уперше за 25 років повернулася до топ-40 британського чарту.

Останній концерт Aqua відбувся в листопаді 2025 року на фестивалі Shillong Cherry Blossom Festival в Індії.