Ірвін Велш написав пряме продовження культового роману «На голці»

Шотландський письменник Ірвін Велш написав роман «Чоловіки закохані» («Men in Love») — пряме продовження культової книги «На голці» (або «Трейнспоттінг»). Сиквел уже вийшов у Великій Британії, а в липні видавництво Pegasus опублікує його американське видання, розповів автор в інтерв’ю Publishers Weekly.

У центрі нової книги — Рентон і Сік Бой, знайомі читачам із «На голці». Події починаються після фіналу оригінального роману: Рентон тікає до Амстердама після того, як забирає гроші, зароблені ним і друзями на наркоугоді.

За словами Велша, у новому романі героям близько 25 років, і вони намагаються зрозуміти, що робити зі своїм життям.

«Чи одружуватися? Чи заводити дітей? Вони настільки поламані. Вони не можуть упевнено ухвалити жодного рішення, їх усе накриває», — каже письменник.

Редактор книжки Клейборн Генкок зазначає, що «всесвіт “На голці” став частиною попкультурного канону, а романи Велша — це не лише темні історії, а й тексти, сповнені людяності та сатири».

«Чоловіки закохані» — не перше повернення Велша до героїв «На голці». У 2012 році він випустив приквел «Скагбойс» (Skagboys), а у 2018-му — роман «Штани небіжчика» («Dead Men’s Trousers»), у якому персонажі з’являються вже в середньому віці.

Велш каже, що веде окремий файл із нотатками про цих героїв і постійно його доповнює.

«На голці» вийшов у 1993 році і став дебютним романом письменника. Для книжки Велш використав власні щоденники періоду героїнової залежності у 1980-х. Дія роману відбувається в епоху Маргарет Тетчер і розповідає про молодих людей із робітничого середовища Единбурга.

Екранізація «На голці» з Юеном Макгрегором отримала номінацію на «Оскар». Цього літа фільм знову вийде в кінотеатрах до 30-річчя.

За даними британської агенції Peters Fraser + Dunlop, книжки Велша продалися накладом понад 6 мільйонів примірників і перекладені 30 мовами.

Паралельно з новим романом Велш став співавтором музики до «Trainspotting: The Musical». Прем’єра мюзиклу відбудеться в липні в лондонському Вест-Енді. Письменник також працює над продовженням «Чоловіків закоханих» — про пастки й ризики стосунків.