Фанати вестерну «Хороший, поганий, злий» знайшли гармату, з якої стріляв Клінт Іствуд

В Іспанії знайшли гармату, яка з’являлася у культовому вестерні «Хороший, поганий, злий» режисера Серджо Леоне. З неї герой Клінта Іствуда стріляв у сцені з персонажем Елая Воллаха. Про це повідомляє The Guardian.

75-мм гармата, виготовлена у Манчестері компанією Whitworth у 1873 році, десятиліттями зберігалася у музеях іспанської армії. Її вдалося знайти завдяки волонтерам із Sad Hill Cultural Association — організації, яка займається відновленням цвинтаря Sad Hill, побудованого для зйомок фінальної сцени фільму біля міста Бургос.

Пошуки почалися після того, як учасники асоціації натрапили на фотографії гармати в книжці про фільм і вирішили знайти зброю до 60-річчя стрічки, яке відзначатимуть цього року.

Гармату видали Леоне в оренду на час створення фільму, після зйомок зброю повернули іспанським військовим. Спочатку вона стояла просто неба в армійському музеї у Мадриді, а 2010 року її перевезли до Толедо. Згодом слід привів дослідників до військово-історичного музею у Картахені, де група відставних військових саме реставрувала британську гармату XIX століття.

Ключовим доказом став серійний номер зброї, який збігся з архівними фото з фільму. За словами представників музею, вони навіть не підозрювали, що зберігають одну з найвідоміших гармат в історії кіно.

У Sad Hill Cultural Association хотіли б тимчасово повернути гармату до Бургоса, де її востаннє бачили під час зйомок 60 років тому, але через статус історичної пам’ятки оформити перевезення до ювілею фільму вже не встигають.