Компанія BetterMe створила благодійну колекцію адаптивного одягу: до розробки долучилися ветерани

Компанія BetterMe представила благодійну унісекс-колекцію адаптивного одягу. До лінійки увійшли базові речі: сорочка, худі, футболка та штани, повідомили БЖ у команді.

Колекцію створили як цілісну капсулу: усі речі поєднуються між собою та підходять для щоденного носіння, активного руху і спорту. Одяг доступний для замовлення в Україні та за кордоном на сайті BetterMe.

До роботи над колекцією долучилися українські ветерани, які втратили кінцівки через війну. Вони брали участь у всіх етапах — від ідеї до тестування — і допомогли адаптувати речі до щоденних потреб людей із протезами.

Прибуток від продажу колекції BetterMe передасть фонду Future for Ukraine, який займається складними випадками протезування та допомагає людям повертатися до активного життя.

У колекції використали адаптивні рішення для зручнішого одягання. Сорочка-трансформер має магнітну застібку, тому її можна одягати однією рукою. Рукави знімаються та кріпляться на магнітній блискавці вище ліктя. Усі блискавки мають зручні пулери, якими легше користуватися людям із протезами.

Адаптивне худі отримало напівзастібку на блискавці, що спрощує одягання через голову. Рукави можна регулювати на різній висоті за допомогою магнітних застібок.

Футболку створили з урахуванням сенсорного комфорту. Вона має ширший виріз горловини та магнітні застібки, щоб її було легше знімати й одягати.

Штани-трансформери доступні в жіночому й чоловічому варіантах. Вони можуть перетворюватися на шорти та мають блискавки по всій довжині. Це дозволяє зручно одягатися сидячи й відкривати доступ до ніг на потрібній висоті — зокрема для користувачів протезів.

Раніше BetterMe запустила адаптивні тренування для людей з ампутаціями в застосунку BetterMe: Health Coaching. Для українських користувачів вони залишаються безкоштовними. Прибуток від міжнародних продажів цього продукту передали фонду Future for Ukraine — загалом 4 мільйони гривень.