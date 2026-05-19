У Південній Кореї хочуть запровадити обов’язкові водяні знаки для ШІ-контенту та карати за їх видалення

Ірина Маймур 19 травня 2026
У Південній Кореї запропонували посилити правила маркування контенту, створеного штучним інтелектом. Новий законопроєкт передбачає обов’язкові водяні знаки для ШІ-зображень, відео й аудіо, а також покарання за їхнє видалення або зміну, пише The Korea Times.

Документ подали депутат Кім Де Сік і ще дев’ять законодавців від опозиційної Партії народної сили. Законопроєкт пропонує внести зміни до Базового закону про ШІ, який набув чинності раніше цього року.

Чинний закон уже зобов’язує ШІ-сервіси повідомляти користувачів, якщо реалістичні аудіо, зображення або відео були створені за допомогою штучного інтелекту. Однак у ньому не визначено, де саме має бути таке маркування і який вигляд воно повинно мати.

Через це багато сервісів обмежуються невеликою іконкою або підписом у власному інтерфейсі. Після скриншоту, обтинання, завантаження чи повторної публікації така позначка часто зникає.

Автори законопроєкту вважають це прогалиною, яка дозволяє ШІ-контенту поширюватися в мережі так, ніби його створила людина або ніби він показує реальні події.

За новими правилами маркування необхідно буде перенести безпосередньо у файл. Постачальників ШІ-сервісів хочуть зобов’язати вбудовувати в контент «коди, літери або символи», які вказуватимуть на його ШІ-походження.

Таке маркування має залишатися з файлом під час редагування, завантаження та повторного поширення. Це має ускладнити ситуації, коли ШІ-матеріали видають за справжні, просто прибравши видимі позначки.

Законопроєкт також забороняє пошкоджувати, підробляти або змінювати обов’язкові позначки чи водяні знаки. За порушення пропонують покарання до двох років ув’язнення або штраф до 20 мільйонів вон — приблизно $13,5 тисячі.

