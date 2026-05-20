Google оновлює Пошук: він зможе вести діалог, бронювати послуги і створювати мініпрограми

Компанія Google представила масштабне оновлення Пошуку (Search) з новими функціями штучного інтелекту. У компанії називають це найбільшим оновленням пошукового рядка за понад 25 років.

Відтепер розмовний режим AI Mode, у якому користувач може ставити складні запитання і уточнювати їх у діалозі з Пошуком, працюватиме на базі Gemini 3.5 Flash. Це нова Flash-модель Google для агентів і програмування, яка стане моделлю за замовчуванням для всіх користувачів AI Mode у світі.

Одне з головних оновлень — новий «розумний» пошуковий рядок. Він розрахований на складніші запити: користувач зможе описати питання детальніше, отримати ШІ-підказки для його уточнення та шукати не лише за текстом, а й за зображеннями, файлами, відео чи вкладками Chrome.

Google також оновлює AI Overview — ШІ-відповіді, які з’являються над звичайними результатами пошуку й коротко узагальнюють інформацію за запитом. Тепер із такого блоку можна буде одразу поставити уточнювальне запитання і перейти до діалогу в AI Mode. Пошук зберігатиме контекст попередніх запитів, а посилання і додаткові матеріали мають ставати релевантнішими.Ця функція вже доступна на комп’ютерах і мобільних пристроях у світі.

Ще одна зміна — пошукові агенти. Це ШІ-помічники, які працюватимуть у фоновому режимі та відстежуватимуть інформацію за заданим запитом. Наприклад, агент зможе моніторити оголошення про житло за конкретними критеріями або повідомляти про нові релізи кросівок від улюблених спортсменів.

Інформаційні агенти спершу запустять цього літа для підписників Google AI Pro та Ultra.

Google також розширює бронювання через Пошук. Достатньо описати запит звичайними словами — наприклад, знайти приватну караоке-кімнату на шістьох у п’ятницю ввечері з кухнею, що працює допізна. Пошук збере актуальні ціни, перевірить доступність і покаже посилання для бронювання.

Для окремих категорій, серед яких ремонт удома, б’юті-послуги та догляд за тваринами, Google зможе телефонувати компаніям від імені користувача. Ці можливості стануть доступними всім користувачам у США цього літа.

Окремо Google додає в Пошук можливості Google Antigravity та агентного програмування Gemini 3.5 Flash. Завдяки цьому Пошук зможе створювати під конкретний запит інтерактивні елементи — візуалізації, таблиці, графіки, симуляції або мініпрограми. Такі генеративні інтерфейси будуть безкоштовно доступні всім користувачам Пошуку цього літа.

Для тривалих завдань Google зможе створювати мініпрограми, дашборди або трекери. Наприклад, користувач може попросити Пошук зробити персональний фітнес-трекер, який враховуватиме відгуки, карти, локальні дані та погоду. Такі мініпрограми спершу запустять для підписників Google AI Pro та Ultra у США.

Google також розширює Personal Intelligence в AI Mode — персоналізацію, яка дозволяє Пошуку враховувати особистий контекст користувача. Для цього можна буде підключити Gmail і Google Photos, а згодом — Google Calendar.

У Google зазначають, що підключення цих сервісів буде добровільним: користувач сам вирішуватиме, які дані надавати Пошуку.

За даними компанії, AI Mode уже має понад мільярд користувачів на місяць. Кількість запитів у цьому режимі з моменту запуску зростала більш ніж удвічі щокварталу.