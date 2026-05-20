Міжнародну Букерівську премію вперше здобув роман, перекладений із мандаринської китайської

Ірина Маймур 20 травня 2026
Роман «Taiwan Travelogue» («Тайванський подорожній роман») тайванської письменниці Ян Шуан-цзи в перекладі Лін Кінґ отримав Міжнародну Букерівську премію 2026 року. Українською книжка має вийти у видавництві «Сафран» під назвою «Тайванські нотатки Чідзуко».

Ян Шуан-цзи та Лін Кінґ позують із нагородами. Фото: Wiktor Szymanowicz / ANADOLU / Anadolu via AFP

Переможця оголосили 19 травня під час церемонії в лондонській галереї Tate Modern. «Taiwan Travelogue» став першою книжкою, перекладеною з мандаринської китайської, яка здобула Міжнародну Букерівську премію.

Призовий фонд премії становить 50 тисяч фунтів стерлінгів. Його порівну розділять авторка роману та перекладачка англійського видання.

Роман побудований як вигаданий переклад віднайдених японських подорожніх мемуарів. Події розгортаються у 1930-х роках, коли Тайвань перебував під японським колоніальним правлінням.

У центрі сюжету — японська письменниця Аояма Чідзуко, яка прибуває з Нагасакі до Тайваню. Вона подорожує островом разом із молодою тайванською перекладачкою О Чідзуру. Через їхню історію роман говорить про колоніалізм, владу, класові відносини, культуру, їжу, мову й кохання.

Голова журі Наташа Браун назвала «Taiwan Travelogue» романом, який сприймається і як історія кохання, і як постколоніальний твір. За її словами, це «захопливий, тонко й дотепно вибудуваний роман».

Українське видання готують у видавництві «Сафран». Над ним працює Олександра Беспала. Опублікувати книжку планують до кінця літа.

Міжнародна Букерівська премія — одна з найпрестижніших книжкових нагород, яку щорічно вручають за найкращі перекладені англійською мовою художні літературні твори. Уперше її вручили у 2005 році.

