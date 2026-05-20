Картину Джексона Поллока продали за $181 мільйон — це рекорд для художника

Картину американського експресіоніста Джексона Поллока продали на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за рекордні $181,2 мільйона. Полотно під назвою «Number 7A, 1948» стало четвертим найдорожчим твором мистецтва, коли-небудь проданим на відкритих торгах, пише The Guardian.

Попередній аукціонний рекорд для робіт Поллока становив $61,2 мільйона і був встановлений 2021 року, хоча на приватних торгах деякі його картини продавали й дорожче.

Jackson Pollock’s ‘Number 7A, 1948’ from Masterpieces: The Private Collection of S.I. Newhouse achieves USD $181,185,000 in tonight’s sale, nearly tripling the auction record for the artist.



This work represents the key moment Pollock produces one of the first truly abstract… pic.twitter.com/dSDqc7moRG — Christie's (@ChristiesInc) May 18, 2026

«Саме в цій роботі Поллок нарешті звільняється від кайданів традиційного мольбертного живопису та створює одне з перших справді абстрактних полотен в історії мистецтва», — зазначають у Christie’s.

Торги виявилися успішними й для інших лотів, оновивши одразу кілька рекордів. Зокрема, бронзову голову «Данаїда» румунського скульптора Константіна Бранкузі продали за $107,6 мільйона, картину Марка Ротко «No 15 (Two Greens and Red Stripe)» — за $98,4 мільйона, а «Портрет мадам К» каталонського сюрреаліста Жуана Міро — за $53,5 мільйона.

Ця хвиля рекордних продажів продовжила тенденцію минулого року. Зокрема, тоді на аукціоні Sotheby’s «Портрет Елізабет Ледерер» Густава Клімта продали за $236,4 мільйона, а автопортрет Фріди Кало «Сон (Ліжко)» — за $54,7 мільйона, що стало рекордом для жіночого живопису.

Найдорожчим полотном, коли-небудь проданим на аукціоні, залишається «Спаситель світу» (Salvator Mundi), який приписують Леонардо да Вінчі. У 2017 році його придбали за $450 мільйонів.