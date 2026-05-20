На будівлю Ткацького цеху в Києві наклали арешт і заборонили демонтаж пам’ятки

На будівлю Ткацького цеху на Фролівській, 4 в Києві наклали арешт із забороною подальших будівельних і демонтажних робіт. Про це повідомила пам’яткоохоронна спільнота «Спадщина».

Подільський районний суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури. Рішення суду означає, що в історичній будівлі заборонено проводити будь-які роботи, зокрема розбирати конструкції, ламати елементи пам’ятки чи вивозити їх із території.

До цього демонтаж Ткацького цеху зупинила поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне знищення або пошкодження пам’яток. Осіб, які виконували демонтажні роботи, вже встановили.

Ткацький цех на Фролівській, 4 звели у XIX столітті. На початку XX століття тут працювала текстильна фабрика Сави Морозова. Будівля є частиною пам’ятки містобудування «Комплекс будівель Контрактової площі».

За даними «Спадщини», вітрини першого поверху будівлі зберігали унікальний механізм механічних ролетів 1900-х років. Активісти стверджують, що минулого тижня забудовник зняв їх і викинув.

У спільноті також повідомляли, що минулого тижня будівлю повторно внесли до Переліку пам’яток міста Києва. Тоді активісти звернулися до прокуратури з проханням зупинити роботи, однак демонтаж, за їхніми словами, продовжувався.

У «Спадщині» заявляють, що за демонтажем будівлі стоїть компанія «Реал Славутич 1». Її бенефіціаром є Роман Лунін, власник Retail Group, що розвиває мережі «Велика кишеня» та «Велмарт».

Активісти продовжують стежити за ситуацією і закликають киян фіксувати підозрілу активність біля будівлі. Якщо роботи на території відновляться, вони радять звертатися до поліції.