Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві презентують мозаїчний проєкт за мотивами творів Сковороди

Ельміра Еттінгер 20 травня 2026
403
У Києві презентують мозаїчний проєкт за мотивами творів Сковороди

22 травня в Києві відбудеться презентація мозаїчного проєкту «Фонтан наповнення». Його створили за мотивами текстів філософа й поета Григорія Сковороди. Над реалізацією ідеї культурний простір Hinaus працював спільно з художником Андрієм Дудченком.

У межах події відбудеться дискусія за участі Дудченка та сучасного філософа Тараса Лютого й команди Hinaus. Під час презентації гості зможуть побачити головну мозаїку на фасаді мистецького закладу, що на Спаській, 9-А, інші мозаїки із серії, а також ближче розглянути концепцію проєкту.

«Мозаїка — медіум, який дуже точно працює з логікою сучасного досвіду: зібрати нове ціле з фрагментів, поєднати те, що колись було разом, і те, що ніколи не мало зустрітися. Кожен фрагмент має власну історію, але справжній сенс народжується в моменті їхнього спільного звучання. Саме з таким запитом ми прийшли до Андрія», — розповідає Світлана Левченко, креативна директорка Hinaus та авторка ідеї проєкту.

Ескізи Андрія Дудченка

Задля цієї серії творів Андрій Дудченко звернувся до текстів Сковороди, до образу фонтана і теми нерівної рівності, повноти й місткості, внутрішньої міри людини. Головна мозаїка розміщена на фасаді Hinaus. Ще шість мозаїк згодом повезуть різними локаціями, пов’язаними з важливими для Сковороди місцями та образами.

Презентація почнеться 22 травня о 19:00 у просторі Hinaus за адресою: вул. Спаська, 9-А. Вхід вільний за реєстрацією.

Також у рамках проєкту 23 травня о 14:00 відбудеться майстер-клас зі створення мозаїки від Monumentta. Учасникам запропонують скласти цей витвір під наглядом художниць Юлії Чикало, Юлії Георгієвої та Тамари Турлюн. Реєстрація за посиланням.

Усі фото: Культурний простір Hinaus
Мітки
Новини
Читайте також
За всесвітом «Володаря перснів» роблять гру у відкритому світі — розробкою займаються творці Kingdom Come: Deliverance Суд у Києві дозволив знесення історичної садиби Носача на Подолі Оповідання, яке нагородили премією Commonwealth Foundation, можливо, написав ШІ Київська бієнале проведе в Берліні масштабну виставку «Птах, що не може приземлитися»
Венеційська бієнале — виставка, що розмірковує про глобальну нестабільність та стала її частиною 20 травня 2026 Новий фільм Ніколаса Віндінґа Рефна: рецензія з Канн 20 травня 2026 Архітектурний гід Києва: Троєщина 19 травня 2026 Обличчя «Стрічки»: хто прийшов на 12-річчя фестивалю в Києві 19 травня 2026 «Я закохався в місцеву й вирішив піти у ЗСУ»: іноземні студенти про те, чому вони залишаються в Україні 19 травня 2026 «Батьківщина» Павла Павліковського: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 18 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.