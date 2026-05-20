У Києві презентують мозаїчний проєкт за мотивами творів Сковороди

22 травня в Києві відбудеться презентація мозаїчного проєкту «Фонтан наповнення». Його створили за мотивами текстів філософа й поета Григорія Сковороди. Над реалізацією ідеї культурний простір Hinaus працював спільно з художником Андрієм Дудченком.

У межах події відбудеться дискусія за участі Дудченка та сучасного філософа Тараса Лютого й команди Hinaus. Під час презентації гості зможуть побачити головну мозаїку на фасаді мистецького закладу, що на Спаській, 9-А, інші мозаїки із серії, а також ближче розглянути концепцію проєкту.

«Мозаїка — медіум, який дуже точно працює з логікою сучасного досвіду: зібрати нове ціле з фрагментів, поєднати те, що колись було разом, і те, що ніколи не мало зустрітися. Кожен фрагмент має власну історію, але справжній сенс народжується в моменті їхнього спільного звучання. Саме з таким запитом ми прийшли до Андрія», — розповідає Світлана Левченко, креативна директорка Hinaus та авторка ідеї проєкту.

Ескізи Андрія Дудченка

Задля цієї серії творів Андрій Дудченко звернувся до текстів Сковороди, до образу фонтана і теми нерівної рівності, повноти й місткості, внутрішньої міри людини. Головна мозаїка розміщена на фасаді Hinaus. Ще шість мозаїк згодом повезуть різними локаціями, пов’язаними з важливими для Сковороди місцями та образами.

Презентація почнеться 22 травня о 19:00 у просторі Hinaus за адресою: вул. Спаська, 9-А. Вхід вільний за реєстрацією.

Також у рамках проєкту 23 травня о 14:00 відбудеться майстер-клас зі створення мозаїки від Monumentta. Учасникам запропонують скласти цей витвір під наглядом художниць Юлії Чикало, Юлії Георгієвої та Тамари Турлюн. Реєстрація за посиланням.