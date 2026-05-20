Мультсеріал «Рік і Морті» отримає повнометражний фільм

Анімаційний серіал «Рік і Морті» адаптують для великих екранів. Кінокомпанія Warner Bros. веде переговори з Джейкобом Хейром щодо режисури повнометражної анімаційної стрічки. Поки проєкт перебуває на ранній стадії розробки, пише The Hollywood Reporter.

Джейкоб Хейр працює над франшизою тривалий час. Він знімає епізоди для Adult Swim з 2019 року і наразі обіймає посаду режисера серіалу. Співтворець «Ріка та Морті» Ден Хармон підтвердив цю інформацію в інтерв'ю виданню CinemaBlend, зазначивши, що команда вирішила знайти постановника всередині колективу.

Ще у 2023 році Ден Хармон обговорював ідею повнометражки з керівництвом Warner Bros. За його словами, головна концепція фільму — не змінювати канонічний тон шоу заради кінематографічного драматизму, а зробити 90-хвилинний епізод із більшим бюджетом.

Анімаційний серіал «Рік та Морті» дебютував у 2013 році й за останні сезони став найпопулярнішою комедією на кабельному телебаченні США, а також отримав кілька премій «Еммі». Наразі проєкт продовжили до 12 сезону, а вже 24 травня стартує прем'єра дев'ятого сезону.

Нагадаємо, у 2023 році Adult Swim розірвав стосунки з іншим співтворцем шоу Джастіном Ройландом, який озвучував обох головних персонажів, через звинувачення у домашньому насильстві. Згодом звинувачення зняли, проте голоси Ріка та Морті вже замінили іншими акторами дубляжу.