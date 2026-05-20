Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Мультсеріал «Рік і Морті» отримає повнометражний фільм

Артем Черничко 20 травня 2026
189

Анімаційний серіал «Рік і Морті» адаптують для великих екранів. Кінокомпанія Warner Bros. веде переговори з Джейкобом Хейром щодо режисури повнометражної анімаційної стрічки. Поки проєкт перебуває на ранній стадії розробки, пише The Hollywood Reporter.

Джейкоб Хейр працює над франшизою тривалий час. Він знімає епізоди для Adult Swim з 2019 року і наразі обіймає посаду режисера серіалу. Співтворець «Ріка та Морті» Ден Хармон підтвердив цю інформацію в інтерв'ю виданню CinemaBlend, зазначивши, що команда вирішила знайти постановника всередині колективу.

Ще у 2023 році Ден Хармон обговорював ідею повнометражки з керівництвом Warner Bros. За його словами, головна концепція фільму — не змінювати канонічний тон шоу заради кінематографічного драматизму, а зробити 90-хвилинний епізод із більшим бюджетом.

Прев'ю відео

Анімаційний серіал «Рік та Морті» дебютував у 2013 році й за останні сезони став найпопулярнішою комедією на кабельному телебаченні США, а також отримав кілька премій «Еммі». Наразі проєкт продовжили до 12 сезону, а вже 24 травня стартує прем'єра дев'ятого сезону.

Нагадаємо, у 2023 році Adult Swim розірвав стосунки з іншим співтворцем шоу Джастіном Ройландом, який озвучував обох головних персонажів, через звинувачення у домашньому насильстві. Згодом звинувачення зняли, проте голоси Ріка та Морті вже замінили іншими акторами дубляжу.

Мітки
Новини
Читайте також
За всесвітом «Володаря перснів» роблять гру у відкритому світі — розробкою займаються творці Kingdom Come: Deliverance Суд у Києві дозволив знесення історичної садиби Носача на Подолі Оповідання, яке нагородили премією Commonwealth Foundation, можливо, написав ШІ Київська бієнале проведе в Берліні масштабну виставку «Птах, що не може приземлитися»
Венеційська бієнале — виставка, що розмірковує про глобальну нестабільність та стала її частиною 20 травня 2026 Новий фільм Ніколаса Віндінґа Рефна: рецензія з Канн 20 травня 2026 Архітектурний гід Києва: Троєщина 19 травня 2026 Обличчя «Стрічки»: хто прийшов на 12-річчя фестивалю в Києві 19 травня 2026 «Я закохався в місцеву й вирішив піти у ЗСУ»: іноземні студенти про те, чому вони залишаються в Україні 19 травня 2026 «Батьківщина» Павла Павліковського: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 18 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.