Карпатський заповідник заборонив проводити DJ-сет на Говерлі, який мав поставити рекорд України

Карпатський біосферний заповідник заборонив проводити DJ-сет на горі Говерла, який мали зіграти 24 травня. У заповіднику заявили, що подібні заходи можуть порушувати природоохоронне законодавство та зашкодити тваринам високогір’я.

Діджей Віталій Кенідра анонсував 90-хвилинний виступ на вершині Говерли. Це мали зафіксувати як рекорд — найвищий DJ-сет в Україні. У відповідь представники заповідника нагадали, що гора входить до природно-заповідного фонду України, де діє особливий режим охорони природи.

У заповіднику пояснили, що гучний звук у горах поширюється на великі відстані та особливо небезпечний для рідкісних птахів, серед яких альпійська тинівка, беркут, сокіл-сапсан, глухар і тетерук. Через шум тварини можуть залишати гнізда та припиняти годувати потомство.

Також природоохоронці попередили про ризики для великих ссавців, зокрема ведмедів, рисей, оленів і козуль. За словами представників заповідника, різкі техногенні звуки здатні викликати у тварин стрес і змушувати їх залишати місця перебування.

Окремо згадали й рідкісних земноводних Карпат — саламандр і тритонів, на яких можуть впливати низькочастотні вібрації від потужної акустики. У заповіднику також нагадали, що зараз триває «сезон тиші» — період розмноження диких тварин, під час якого законом заборонені заходи з підвищеним рівнем шуму.

Після цього Кенідра опублікував відповідь, у якій заявив, що захід із самого початку планували проводити без колонок. За його словами, музика мала звучати лише в навушниках діджея.

Організатор стверджує, що метою проєкту було створити історичний момент без порушення тиші в Карпатах, а сама ідея була радше символічною — «про музику та українську культуру на найвищій точці України».