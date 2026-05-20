Європарламент нагородив українську правозахисницю Олександру Матвійчук орденом «За заслуги»

Ірина Маймур 20 травня 2026
307

Європейський парламент вручив українській правозахисниці, голові Центру громадянських свобод Олександрі Матвійчук Європейський орден «За заслуги». Церемонія нагородження відбулася 19 травня в Страсбурзі, повідомили в Центрі громадянських свобод.

Матвійчук стала однією з перших лауреаток нової відзнаки й отримала орден у категорії «члени». Загалом нагорода має три рівні: найвищий — «визначні члени», а також «почесні члени» та «члени». Щороку Європарламент може відзначати цим орденом до 20 людей.

Європейський орден «За заслуги» — найвища цивільна нагорода Європейського парламенту. Його заснували в травні 2025 року до 75-річчя Декларації Шумана. Відзнакою нагороджують людей, які зробили вагомий внесок у європейську інтеграцію та захист європейських цінностей.

Під час церемонії Матвійчук заявила, що Україна «платить високу ціну за повернення до європейського простору цінностей» і сьогодні є невід’ємною частиною безпеки всієї Європи.

Серед перших українських лауреатів ордена також президент Володимир Зеленський. Він отримав відзнаку в найвищій категорії — «визначні члени». До списку лауреатів 2026 року увійшли Мая Санду, Ангела Меркель, Лех Валенса, Валдас Адамкус і Саулі Нііністьо.

Фото: Центр громадянських свобод
