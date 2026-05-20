Європарламент нагородив українську правозахисницю Олександру Матвійчук орденом «За заслуги»

Європейський парламент вручив українській правозахисниці, голові Центру громадянських свобод Олександрі Матвійчук Європейський орден «За заслуги». Церемонія нагородження відбулася 19 травня в Страсбурзі, повідомили в Центрі громадянських свобод.

Матвійчук стала однією з перших лауреаток нової відзнаки й отримала орден у категорії «члени». Загалом нагорода має три рівні: найвищий — «визначні члени», а також «почесні члени» та «члени». Щороку Європарламент може відзначати цим орденом до 20 людей.

Європейський орден «За заслуги» — найвища цивільна нагорода Європейського парламенту. Його заснували в травні 2025 року до 75-річчя Декларації Шумана. Відзнакою нагороджують людей, які зробили вагомий внесок у європейську інтеграцію та захист європейських цінностей.

Під час церемонії Матвійчук заявила, що Україна «платить високу ціну за повернення до європейського простору цінностей» і сьогодні є невід’ємною частиною безпеки всієї Європи.

Серед перших українських лауреатів ордена також президент Володимир Зеленський. Він отримав відзнаку в найвищій категорії — «визначні члени». До списку лауреатів 2026 року увійшли Мая Санду, Ангела Меркель, Лех Валенса, Валдас Адамкус і Саулі Нііністьо.