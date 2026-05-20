Іван Назаренко 20 травня 2026
За всесвітом «Володаря перснів» роблять гру у відкритому світі — розробкою займаються творці Kingdom Come: Deliverance

Ігрова студія Warhorse Studios, відома завдяки серії Kingdom Come: Deliverance, підтвердила розробку нової гри у всесвіті «Володаря перснів». Студія працює над рольовою грою з відкритим світом у Середзем’ї, пише NME News.

У Warhorse Studios заявили, що паралельно також створюють нову Kingdom Come, підтвердивши розробку третьої частини серії.

Поки що деталей про гру у світі The Lord of the Rings майже немає. Відомо лише, що це буде RPG у відкритому світі, а повноцінний показ обіцяють «коли настане правильний час».

Warhorse Studios хвалять за увагу до деталей, складний дизайн світу та реалістичний підхід до RPG-механік у Kingdom Come: Deliverance 2, яка вийшла у 2025 році.

Анонс також підтверджує, що серію Kingdom Come: Deliverance не закривають. Раніше в спільноті були побоювання щодо майбутнього франшизи після того, як співзасновник студії Даніель Вавра відійшов від керівної ролі, щоб займатися екранізацією Kingdom Come.

Зображення: Warhorse Studios
