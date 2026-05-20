За всесвітом «Володаря перснів» роблять гру у відкритому світі — розробкою займаються творці Kingdom Come: Deliverance

Ігрова студія Warhorse Studios, відома завдяки серії Kingdom Come: Deliverance, підтвердила розробку нової гри у всесвіті «Володаря перснів». Студія працює над рольовою грою з відкритим світом у Середзем’ї, пише NME News.

У Warhorse Studios заявили, що паралельно також створюють нову Kingdom Come, підтвердивши розробку третьої частини серії.

You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on.



An open world Middle-earth RPG.

A new Kingdom Come adventure.



We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52 — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026

Поки що деталей про гру у світі The Lord of the Rings майже немає. Відомо лише, що це буде RPG у відкритому світі, а повноцінний показ обіцяють «коли настане правильний час».

Warhorse Studios хвалять за увагу до деталей, складний дизайн світу та реалістичний підхід до RPG-механік у Kingdom Come: Deliverance 2, яка вийшла у 2025 році.

Анонс також підтверджує, що серію Kingdom Come: Deliverance не закривають. Раніше в спільноті були побоювання щодо майбутнього франшизи після того, як співзасновник студії Даніель Вавра відійшов від керівної ролі, щоб займатися екранізацією Kingdom Come.