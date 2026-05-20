Суд у Києві дозволив знесення історичної садиби Носача на Подолі

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Київської міської прокуратури щодо повернення в державну власність земельної ділянки під історичними будівлями на Подолі. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Колегія суддів під головуванням Кароліни Тарасенко скасувала арешт ділянок, де розташовані садиба Іосифа Носача 1899 року та поліцейська дільниця 1902 року. За словами активіста, це рішення фактично відкриває можливість для демонтажу історичної забудови, що збереглася, та початку будівництва запланованого на цьому місці ТРЦ.

Кримінальне провадження та звернення прокурорів до суду були пов'язані з діями забудовника на цих локаціях протягом останнього часу. Зокрема, у лютому 2022 року ТОВ «Дніпро-2002» демонтувало будівлю поліцейської дільниці в Цимлянському провулку, 3. Тоді ж було розібрано сусідній флігель на вулиці Кирилівській, 13-Д. А в 2025-му на Кирилівській, 13-Є та 13-Г почали розбирати флігелі садиби Носача 1899 року, що призвело до пошкодження культурного шару пам’ятки археології.