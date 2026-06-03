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Помер Пібо Брайсон — виконавець саундтреків до «Красуні і Чудовиська» та «Аладдіна»

Артем Черничко 03 червня 2026
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У США 2 червня пішов із життя американський R&B-виконавець, дворазовий лауреат премії «Греммі» Пібо Брайсон, якому було 75 років. Причину смерті не називають, однак відомо, що минулої неділі Брайсон переніс інсульт, пише Variety.

Світову славу Пібо Брайсону принесли романтичні дуети для культових анімаційних фільмів Disney. Зокрема, саме він разом із Селін Діон виконав пісню «Beauty and the Beast» для мультфільму «Красуня і Чудовисько» (1991), а також записав хіт «A Whole New World» із Реджиною Белль для «Аладдіна» (1992).

Прев'ю відео

Обидва треки здобули премії «Греммі» та «Оскар» за найкращу пісню до фільму.

Прев'ю відео

Попри комерційний успіх поп-дуетів, Брайсон принципово відмовлявся змінювати свій стиль на догоду лейблам, які вимагали від нього переходити на сучасніший поп, рок чи хіп-хоп. Музикант свідомо відмовлявся від більших гонорарів, аби залишатися вірним своїм корінням.

«Я маю створювати музику, не зраджуючи собі. І жодні мрії про поп-славу чи обіцянки ще більшого успіху цього не змінять», — розповідав співак в інтерв'ю 1992 року.

Загалом кар'єра Брайсона в R&B-музиці тривала понад 50 років. Серед його відомих сольних робіт — хіти «If Ever You’re in My Arms Again», «Feel the Fire» та «Can You Stop the Rain», а також спільний альбом дуетів із Робертою Флек «Born to Love» (1983).

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