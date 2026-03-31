Селін Діон підтвердила повернення на сцену — перші 10 концертів пройдуть у Парижі

Канадська співачка Селін Діон офіційно оголосила про повернення до концертної діяльності. У день свого 58-річчя зірка повідомила, що у вересні 2026 року розпочне серію виступів у столиці Франції.

Після тривалої перерви, спричиненої боротьбою з важким неврологічним захворюванням, Діон назвала можливість знову побачити фанатів «найкращим подарунком у житті». Співачка планує дати 10 концертів протягом п'яти тижнів на арені Paris La Defense, починаючи з 12 вересня.

«Цього року я отримую найкращий подарунок на день народження. Я отримую шанс побачити вас і виступити для вас знову. Хочу, щоб ви знали: у мене все чудово, я контролюю стан здоров'я і почуваюся добре», — заявила співачка.

Анонс супроводжувався світловим шоу на Ейфелевій вежі, яка мерехтіла в ритмі хітів співачки.

У грудні 2022 року Селін Діон вперше розповіла про свій діагноз — синдром м'язової скутості. Це невиліковне аутоімунне захворювання, що викликає спазми м'язів тулуба та кінцівок, через що зірка була змушена на невизначений термін скасувати всі виступи. Зараз співачка запевняє, що знову може співати і навіть трохи танцювати, та дякує фанатам за підтримку, яка допомогла їй пройти крізь найважчі часи.

Попри хворобу, Діон пообіцяла повернутися. У 2024 році вийшов документальний фільм «Я: Селін Діон», який відверто показав її боротьбу з болем. Того ж року вона тріумфально заспівала з Ейфелевої вежі на відкритті Олімпійських ігор у Парижі.

Селін Діон здобула світову славу після перемоги на «Євробаченні-1988». За свою кар'єру вона продала понад 260 мільйонів альбомів і здобула п'ять премій «Греммі», зокрема за легендарний хіт «My Heart Will Go On» до фільму «Титанік».