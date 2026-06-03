Намети в метро: у Києві зареєстрували альтернативну петицію — що пропонують

На сайті Київради 3 червня з'явилася нова петиція (№14279), у якій міську владу закликають не забороняти, а впорядкувати використання наметів, надувних ліжок та матраців на станціях метрополітену під час повітряних тривог. На момент публікації новини звернення підписали менше 50 осіб, тоді як для розгляду необхідно 6 тисяч підписів.

Ця ініціатива стала відповіддю на попередню петицію (№14277), автор якої вимагав повної заборони таких засобів для сну та запровадження штрафів у 5 тисяч грн із конфіскацією майна.

Автор нової петиції вважає повну заборону «непропорційним та юридично вразливим» кроком, який ударить насамперед по найуразливіших категоріях містян — сім'ях із дітьми, людях з інвалідністю, літніх особах та власниках тварин. Він наголошує, що під час тривалих нічних обстрілів намети захищають дітей від протягів і переохолодження на платформах та допомагають легше переносити стрес.

Також в ініціативі зазначають, що вимога конфіскації наметів чи спальників суперечить Конституції України та КУпАП, оскільки конфіскація можлива лише за рішенням суду. Крім того, чинні правила метрополітену вже забороняють перекривати шляхи евакуації та проходи.

Вимоги альтернативної петиції:

Не запроваджувати повну заборону наметів, надувних ліжок та матраців у метро під час тривог.

Зберегти право на їхнє встановлення для сімей з дітьми, людей похилого віку, вагітних жінок та осіб з інвалідністю.

Впорядкувати правила: обмежити габарити конструкцій та суворо заборонити їхнє розміщення на проходах, сходах та ескалаторах. За можливості — виділяти окремі зони для родин з дітьми.

Відмовитися від штрафів із конфіскацією майна, натомість покласти на чергових по станціях функцію контролю за розміщенням людей.

Винести це питання на громадські слухання за участю представників Київського метрополітену та громадських організацій.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу столиці на станціях підземки укривалися понад 41 тисяча людей, серед яких майже 4,5 тисячі — діти. Це найвищий показник кількості містян у метро під час нічної тривоги за останні роки.

У метрополітені нагадують, що під час таких масштабних тривог критично важливо використовувати простір платформ раціонально та не приносити громіздкі речі. Окрім комфорту інших, це питання безпеки: у разі позаштатної ситуації шляхи евакуації мають залишатися повністю відкритими, тоді як розгорнуті намети можуть суттєво ускладнити оперативне переміщення великої кількості людей.